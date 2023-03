"La mentalité a été extraordinaire": Felice Mazzù heureux après la victoire des Zèbres à l'Antwerp

Keita : "Cette défaite fait mal, on a eu les occasions pour revenir au score mais ça n’a pas porté ses fruits, c’est dommage. Le coach a donné des consignes pour revenir au score mais le ballon n’est pas rentré en seconde mi-temps. C’est vraiment très frustrant."

À lire aussi

Mazzù : "Je suis très heureux. On a marqué un but mais on a également gardé le zéro. La mentalité a été extraordinaire à 11 et super extraordinaire à 10. Toute l’équipe a tout donné sur le terrain. C’est une victoire pour nos supporters, notre direction et ce groupe qui n’a rien lâché. On a des matchs où on va créer beaucoup et ne pas marquer comme contre Louvain la semaine dernière et aujourd’hui avec deux ou trois occasions, on gagne. C’est le football.

Van Bommel : "On a eu des occasions et si on parvient à marquer, je suis persuadé on gagne ce match sans hésitation. Mais quand on ne marque pas, on ne gagne pas évidemment. Peut-être qu’avec Janssen on gagnait aujourd’hui mais ce n’est pas le sujet. L'action entre Koffi et Tchatchoua ? Si la VAR interpelle l’arbitre, c’est qu’il juge que l’arbitre se trompe non ?"