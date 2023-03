”Peut-être que la décision de ne pas accorder un penalty à l’Antwerp pour la main de Tchatchoua va faire 'jurisprudence'. Bertrand Layec a insisté sur le fait d’interpréter des phases en faveur du jeu. C’est ce que Verboomen a fait. Les esprits chagrins diront qu’il aurait dû siffler un penalty car dans d’autres circonstances, il aurait pu être donné. Ici, ce type d’arbitrage est cohérent et il faudrait continuer à le pratiquer. Verboomen n’a pas cédé à la facilité. Tchatchoua fait un geste de protection pour ne pas que Balikwisha passe devant Koffi quand le gardien relâche le ballon. Après la brillante décision qui a été prise en Ligue des champions cette semaine, Verboomen a fait de même. Van Bommel s’est engouffré dans la faille de la cohérence. Son interprétation est mauvaise. On peut voir les choses à l’envers : l’arbitre corrige une erreur du VAR. Ça m’a un peu réconcilié avec l’arbitrage.”

2. “Deux choix décisifs de Mazzù.”

”Dans son ensemble, l’arbitrage a été bon. La deuxième jaune de Marcq est logique. Le milieu réalisait un bon match, mais je me demande si son exclusion n’a pas encore davantage renforcé l’esprit de Charleroi. Mazzù a décidé de garder ses deux attaquants et de sortir Hosseinzadeh. Grâce à ce choix, les Carolos ont maintenu la pression sur la défense de l’Antwerp et ont gardé deux atouts dans le jeu aérien et athlétique. Bayo a été excellent, notamment dos au but. Avec la montée de Doké, Muja a été sorti du match. Malgré l’un ou l’autre exception, le jeune débutant l’a davantage contenu et après le tampon le Kosovar a cédé sa place.”

guillement "Janssen est un type d’attaquant similaire à Slimani ou à Depoitre auparavant."

3. “La victoire la plus belle et la plus moche à la fois.”

”Les Zèbres avaient plus à se plaindre au niveau des absences que l’Antwerp. Le succès est à la fois le plus moche et le plus beau parce qu’il a un côté fédérateur et renforce la cohésion de groupe. Il a été obtenu avec les tripes. Quand tu as été joueur, tu la comprends. Et ce sont les moments qui te manquent le plus par après. Les entrants carolos ont montré leurs qualités. Les Anversois ont eu des occasions, mais c’est normal vu leur supériorité numérique. Ils ne méritaient pas de perdre, mais c’est le football. Par ailleurs, je me demande si le match à rejouer contre Malines serait contestable par la suite. Notamment s’il y a des conséquences sur la composition finale du top 8. Est-ce que ça ouvrirait la porte à des nouvelles procédures ? Je n’oserais pas parier que non… Encore faut-il que Charleroi remporte les trois points évidemment. Mais le scénario pourrait-il être envisageable ?”

4.“Janssen connecte ses partenaires, il a manqué.”

”En l’absence de Janssen, c’était bien vu de la part de van Bommel. Avec Muja à gauche, Kerk à droite et Balikwisha en pointe, c’était la meilleure manière d’optimiser le trio offensif. Janssen est un type d’attaquant similaire à Slimani ou à Depoitre auparavant : il connecte les choses. De Laet, Bataille et les centraux ont cherché des passes vers un point d’ancrage sans le trouver. Janssen provoque énormément de fautes autour du rectangle. Chose que Charleroi est parvenu à éviter. Les Zèbres ont été très malins dans leurs interventions.”