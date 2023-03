L'avis de l'expert : appelez-le le Sporting Club Résilience

Cette fois ça y est. La leçon est ancrée dans nos têtes. On ne se risquera plus de ne plus croire à la présence, ô combien encore incertaine, de Charleroi dans le top 8. En 48 heures, la décision de rejouer Charleroi-Malines cumulée à ce succès inespéré à l'Antwerp malgré sept absents a rebattu les cartes. Il fallait voir Patrick Goots gesticuler en tribune presse, incrédule face à autant de manqués anversois. Lui en aurait sûrement mis deux. Mais sans Janssen, la vie est plus dur pour l'attaque du matricule 1 et Charleroi a gagné le match à la Mazzù.