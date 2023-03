Charleroi : Isaac Mbenza, nouvelle arme à gauche

Il faut dire aussi que le changement de système instauré par Edward Still puis maintenu par Felice Mazzù – avec des ailiers dans une défense à trois plutôt que des défenseurs latéraux dans un système à quatre -, collait parfaitement au profil de Kayembe. Et a modifié celui des concurrents, qui s’est ouvert à des joueurs initialement purement offensifs mais reconditionnés. Dont Jackson Tchatchoua ou Ken Nkuba. Mais aussi et surtout Isaac Mbenza, jusque-là trimbalé comme soutien d’attaque, voire attaquant tout court.

guillement Être fixé à une place, cela offre de la stabilité émotionnelle.

À tout juste 27 ans, Mbenza n’a, dans un premier temps, pas forcément bien vécu ces changements et la période d’adaptation qui en a logiquement découlé. “Je fais chaque fois le maximum pour aider l’équipe mais c’est vrai que, pour préparer un match psychologiquement, c’est mieux de savoir où tu joues. D’être fixé à une place. Cela offre de la stabilité émotionnelle”, nous avait-il confié début décembre lors du stage hivernal en Turquie.

Au moment d’estimer son apport au sein d’une équipe où il s’est doucement imposé comme un leader, Mbenza se disait insatisfait. “Mais mon évaluation personnelle est un peu tronquée par le fait d’avoir justement joué à plusieurs positions. ”

guillement Au début, il a dû prendre un peu sur lui.

Inévitablement, lorsque Joris Kayembe s’est blessé contre Saint-Trond le 26 février dernier, Mazzù a dû trancher entre Mbenza et Tchatchoua. Le choix a été vite fait. Et les dernières prestations de l’ancien Diablotin (16 sélections), contre Courtrai, OHL et l’Antwerp, lui ont donné raison. Il a reçu trois fois la note de 7 dans nos colonnes, démontrant ses progrès et son implication.

“Ça prouve la mentalité de l’équipe, salue le capitaine Marco Ilaimaharitra après la victoire au Bosuil, dimanche (0-1). Quand Isaac est arrivé, peu de personnes le croyaient capable de faire ce genre d’efforts défensifs, et beaucoup le voyaient uniquement comme un élément offensif. Aujourd’hui (dimanche), il a encore prouvé qu’il en était tout à fait capable. ”

Cette acceptation fut en réalité un cheminement, pour Mbenza. “Je pense qu’au début, il a dû prendre un peu sur lui, confirme son pote et équipier Ilaimaharitra. Mais quand on est à Charleroi, on se doit d’avoir cette mentalité, ce sens du sacrifice. Et puis c’est un joueur intelligent, qui a de l’expérience, et qui a donc su s’adapter. ”

guillement Je suis juste très content de cette nouvelle concurrence saine.

Même s’il sprinte toujours plus facilement vers l’avant que vers l’arrière, Isaac Mbenza (2 buts, 5 passes décisives) – déjà flashé à pratiquement 37 km/h – a compris qu’il pouvait ajouter une corde à son arc. Dimanche, il a alterné les – nombreuses – courses défensives et les percussions vers l’avant. Dont celle qui a participé à l’unique but du match (15e).

Question : Mbenza pourrait-il relancer durablement la concurrence dans le couloir gauche, même quand Kayembe sera rétabli ? Felice Mazzù a refusé de s’avancer, dimanche : “Je n’ai pas envie de parler de doutes dans mon esprit, je suis juste très content de cette nouvelle concurrence saine. On verra l’état de forme à la reprise après la trêve.”

Il dispose en tout cas d’une arme supplémentaire.