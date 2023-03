À Charleroi, le métronome Morioka est déréglé : “Je vis des moments difficiles”

Alors qu’il se croyait débarrasser de ses soucis, le Japonais (31 ans) a connu une rechute à l’entraînement mercredi. Il est hautement incertain pour le déplacement de samedi (18h15) à Westerlo.

Mardi, on vous a vu tout sourire à l’entraînement…

”J’étais heureux de retrouver le terrain après la trêve. Malheureusement, le lendemain, j’ai reçu un nouveau coup au niveau des côtes et je ne serai certainement pas en mesure d’être sélectionné pour samedi. Je ne sais pas combien de temps cela va encore durer, il faudrait poser la question à mes os (sourire).”

Votre situation difficile, influence-t-elle votre humeur au quotidien ?

”Il faudrait peut-être demander à quelqu’un d’autre (sourire). Je n’ai en tout cas pas changé ma routine quotidienne. Cela peut arriver de connaître des jours plus tristes, mais il ne faut pas que cela se ressente sur le collectif. Et quand je rentre à la maison, que je vois mes enfants, j’essaie de mettre ça de côté.”

Le retour de Felice Mazzù concorde avec de bien meilleurs résultats collectifs, mais aussi avec nettement moins de temps de jeu pour vous (une seule titularisation). Savez-vous pourquoi ?

”Oui, le coach m’a parlé. Il me voit comme un milieu défensif. Un numéro 6. Et à ce poste, son titulaire est Marco (Ilaimaharitra), donc je suis réserviste actuellement. Je peux jouer à d’autres positions, bien sûr (NdlR : il a déjà évolué en milieu relayeur ou offensif), mais je sais aussi que ma première partie de saison n’était pas suffisante. J’ai connu des ennuis physiques, je ne me sentais pas au top musculairement et je n’arrivais pas à trouver mon meilleur niveau. Je vis des moments difficiles.”

À son prochain avertissement, Ilaimaharitra sera suspendu deux matchs. Cela pourrait vous offrir des perspectives.

”Je sais que Marco reçoit beaucoup de cartons jaunes chaque année (rires) mais je ne compte pas. J’ignorais qu’il était à neuf. Je ne lui souhaite pas d’être suspendu, et de toute façon, je dois d’abord être patient et retrouver mes sensations pour prétendre à jouer à nouveau.”

Avez-vous songé à partir au mercato de janvier ?

”Non. Cela aurait pu être le cas uniquement si c’était pour franchir un palier, mais vu mes sensations physiques et mon niveau, cela aurait été étonnant.”

L’été prochain pourrait être un moment charnière pour vous puisqu’il ne vous restera qu’une année de contrat…

”C’est possible, mais je n’y pense pas pour l’instant. Il reste des matchs et des objectifs collectifs, je veux tout faire pour aider l’équipe à les atteindre. Après, peut-être que cela jouera dans ma réflexion pour la suite.”

Morioka au duel avec Amuzu, contre Anderlecht, le 26 décembre lors de sa dernière titularisation avec Charleroi. ©VKA

Avez-vous encore des objectifs de carrière ?

”Oui. Essayer de gagner un titre ou rejoindre un club d’un grand championnat. Je ne sais pas jusqu’à quel âge je jouerai, j’espère le plus longtemps possible… Finir ma carrière au Japon ? Question difficile. Peut-être. Mais entre ma forme physique, les envies de ma famille et les éventuelles offres qui viendront, il y a trop d’inconnues pour l’instant. Je préfère rester focus sur le présent et Charleroi. Et je suis heureux en Belgique.”

Un avis sur Westerlo ?

”C’est l’une des très bonnes équipes du championnat actuellement, avec beaucoup de confiance. Ils marquent beaucoup et on encaisse peu, ce sera un match intéressant. On devra être patient.”