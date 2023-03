Avant le déplacement à Westerlo, Felice Mazzù ne veut pas se trouver d’excuses : “Aucun ne pourra dire qu’il est rentré tard de sélection”

Si les sélectionnés sont revenus au compte-gouttes avec des états de jeu et de fatigue divers, le technicien ne souhaite pas que cela serve d’excuses si cela tourne mal en Campine. “Aucun ne pourra dire qu’il est fatigué ou qu’il est rentré tard de sélection”, prévient-il.

Outre Morioka, Benbouali et Stulic, l’entraîneur des Zèbres ne pourra compter sur Nkuba et Marcq, suspendus. Il récupère Kayembe, blessé depuis un mois et qui a honoré son rassemblement avec la République démocratique du Congo sans y jouer à cause de son souci physique. “J’ai eu son coach tout au long de la trêve car l’essentiel était qu’il nous revienne fit. Là, il est prêt.”

Reste à voir si Mazzù prendra le risque de l’aligner alors qu’il n’a pas de rythme et que le travail en sélection est bien moindre qu’en club. “Il peut jouer aussi en défense centrale. Avec la suspension de Marcq et la blessure de Boukamir (déchirure), c’est une possibilité au même titre que Bager et Ozornwafor”.

Le Danois devrait toutefois avoir la préférence de son coach pour débuter la rencontre.

”Westerlo ne sera pas déforcé sans De Cuyper”

En face, De Cuyper sera suspendu après son cinquième avertissement de la saison récolté à Ostende. Un avantage pour les Sambriens tant le piston gauche excelle avec 8 buts et 6 passes décisives. “Il sera très certainement remplacé par Jordanov que j’ai eu sous mes ordres à l’Union. C’est un beau joueur avec de la percussion donc je ne suis pas sûr que Westerlo soit déforcé avec lui.”

Si Charleroi souhaite atteindre le top 8, un résultat sera impératif. “Il faut se souvenir de la manière dont on a gagné ce match. Ça doit nous servir pour cette fin de saison.” Des ingrédients qu’il faudra à nouveau appliquer pour y croire encore un peu plus.