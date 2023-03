Des investissements et un recrutement réussi: comment Westerlo est passé de promu à candidat à l’Europe

Un joueur confirme : “Bien sûr qu’on est conscient de notre potentiel, de notre position au classement (NdlR : sixième, à trois points de la quatrième place) et de notre travail acharné, mais on ne parle pas encore vraiment de l’Europe.”

De la promotion en D1A à la course pour un ticket européen : éclairage sur l’émergence du KVC Westerlo.

1. Des investissements

L’argent reste le nerf de la guerre. À la suite du départ de l’emblématique président Herman Wijnants en 2019, Westerlo a été repris par l’industriel turc Oktay Ercan, qui a déjà investi plus de 20 millions d’euros. Il a notamment réalisé une augmentation de capital de 17,95 millions d’euros en 2022, alors que les pertes cumulées s’élevaient à pratiquement 16 millions d’euros, selon Gazet van Antwerpen.

Ercan savait que le club ne serait pas rentable immédiatement. Et que des investissements étaient nécessaires pour faire grandir le club. “Même en D1B, on sentait l’ambition et le professionnalisme de la structure. Il y a un vrai projet derrière”, reprend un autre joueur.

Le Kuipje a été modernisé depuis l'arrivée du président turc Ercan.

Des aménagements ont été réalisés au Kuipje. Le complexe d’entraînement – qui compte au total sept terrains – a été modernisé et il le sera encore prochainement avec un nouveau bâtiment qui devrait sortir de terre. “Terrain, vestiaire, bain de récupération… En termes d’installations, même si ce n’est pas très grand, Westerlo n’a rien à envier à la plupart des autres clubs de Pro League”, assure un élément du noyau.

Ercan rêve de découvrir la Coupe d’Europe et se dit prêt à poursuivre ses investissements. “Nous continuerons à développer les infrastructures […] afin de créer un bon environnement de travail qui permettra à Westerlo de grandir.”

2. Une approche humaine

L’industriel turc ne s’en est jamais caché : Westerlo est un hobby pour lui. Mais un hobby sérieux. “Qu’on aille à la pêche, à la chasse ou qu’on dirige un club de football, on le fait avec beaucoup de passion et de plaisir”, a-t-il raconté dans GVA.

Ercan, homme discret, apprécie la tranquillité de la Campine – où il a d’ailleurs acheté une propriété – et du club, exempt de pression populaire lourde. “Il est très souvent présent. C’est notre boss, notre dirigeant, mais c’est un homme simple et chaleureux”, confie un joueur.

Un vrai collectif !

“J’adore rendre les gens heureux. Je suis fier de donner le sourire à nos fans, disait encore Ercan dans le quotidien néerlandophone. Dans mes entreprises, j’ai plus de 1 000 employés, avec des processus de production, des machines… Dans le foot, il s’agit de personnes qui doivent être performantes. Tout ce que vous avez à faire, c’est créer un environnement familial. Le bon esprit d’équipe est important pour fonder une équipe forte. Sur le terrain, mais aussi en dehors […] Tout le monde n’est pas obligé d’être le meilleur, mais si vous créez une bonne harmonie, vous pouvez réussir.”

Une philosophie qui semble convenir au Kuipje. “Le club a gardé son âme. On forme un vrai collectif. Il y a même de l’amitié dans le vestiaire”, souligne un joueur.

3. Un recrutement hybride

Ancien directeur technique de Fenerbahçe, Hasan Cetinkaya a souvent misé juste à Westerlo. L’homme de 46 ans a su former un effectif mêlant jeunes talents (De Cuyper, Reynolds, Madsen…) et tauliers rodés (Bolat, Chadli, Neustädter…). “Il y a une bonne alchimie et tout le monde a le sens du travail, estime-t-on au Kuipje. Quels promus possèdent de tels joueurs ?”

Lyle Foster face à Carlos Cuesta (Genk), le 17 janvier. ©GVG

En janvier, Westerlo a pourtant perdu son meilleur buteur, Lyle Foster (8 buts), parti pour Burnley pour 11 millions d’euros. “Inquiet ? Oui et non, répond-on en interne. C’était une énorme perte pour nous mais l’objectif principal de notre saison (le maintien) était déjà pratiquement acquis quand il est parti. On a trouvé d’autres solutions. Kyan Vaesen, par exemple, a saisi sa chance.”

Le hic, c’est que le noyau de Westerlo renferme de nombreux joueurs prêtés ou qui seront en fin de contrat en juin. Le chantier s’annonce donc important l’été prochain. Il pourrait partiellement dépendre de l’obtention ou non d’un ticket européen.

4. Un coach moderne

Après le deuxième règne de Bob Peeters, à l’été 2021, Westerlo a osé confier sa destinée à Jonas De Roeck (43 ans) pour retrouver l’élite. Un choix payant.

Après le titre en D1B, les Campinois affichent un visage plutôt conquérant cette saison en D1A tout en refusant de bétonner. L’équipe tente de prôner un jeu audacieux. Elle marque beaucoup (troisième meilleure attaque du championnat) mais encaisse aussi pas mal (12e défense). “Avant tout, nous voulons jouer avec un bon esprit d’équipe et essayer de proposer un bon football”, souhaitait Ercan dans GVA.

Jonas De Roeck.

Le choix du coach apparaît comme opportun. Ex-adjoint de Vincent Kompany à Anderlecht, De Roeck, né à Barcelone, partage visiblement la même philosophie que son président. “C’est un perfectionniste. Il en veut toujours plus, livre un de ses joueurs. Après une victoire, il nous laisse généralement profiter 24 heures, mais lui est déjà focus sur le match suivant. Il nous tient en éveil, évite l’euphorie. Grâce à son passé de joueur, il comprend le ressenti de son groupe.”

À lire aussi

Un autre abonde : “Il aime le contrôle, le travail acharné et détaillé. Ses analyses et ses préparations de matchs sont très poussées. Quand on commence un match, on sait exactement quoi faire et ça se vérifie souvent. Une grande carrière l’attend et je me dis même que, si ça continue, d’ici quelques années, Westerlo aura du mal à le retenir.”

Un troisième enchaîne : “Il a apporté un vent nouveau, de nouvelles idées.”

Ça tombe bien, De Roeck ne cache pas son ambition d’un jour entraîner à l’étranger. Découvrir l’Europe est décidément un leitmotiv à tous les étages en Campine.