Dans son traditionnel 3-5-2, Bager devrait revenir dans le onze de base après sa blessure à la place de Marcq, suspendu. “Kayembe et Ozornwafor peuvent également prétendre à la place”, a précisé Mazzù.

Le premier cité ne devrait toutefois pas occuper ni son poste de latéral gauche habituel, ni le rôle de défenseur central alors qu’il n’a plus joué depuis un mois et que son voyage en sélection ne l’a pas aidé à se reposer.

Boukamir s’étant déchiré musculairement avec les U19 belges cette semaine, c’est Andreou qui complétera la charnière centrale aux côtés de Knezevic. Sur les pistons, Mbenza et Tchatchoua devraient être reconduits à l’instar du match à l’Antwerp.

Le duo devant sera similaire avec Bayo et Badji même si c’est Heymans et non pas Hosseinzadeh qui soutiendra le front de l’attaque. Comme d’habitude, c’est Zorgane et Ilaimaharitra qui se colleront à la récupération.

En face, De Cuyper est suspendu et Jordanov devrait le remplacer numériquement. Vetokele pourrait également prendre la place de Vaesen. Reste à voir si Chadli, absent lors du dernier match, sera titularisé ou s’il sera gardé comme joker par Jonas De Roeck.