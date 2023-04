Charleroi : Mazzù, l’audace récompensée

À lire aussi

Mazzù ose. Aligner Marq en défense centrale puis lancer Boukamir étaient audacieux, en début d’année civile. Cela a fonctionné. Il a également relancé les guéris Knezevic et Van Cleemput avec un certain succès jusqu’à la rechute de l’ancien Malinois.

Lorsqu’il a fallu recomposer, il a aussi fait confiance à Andreou, jusqu’alors remplaçant, puis Tchatchoua depuis la suspension de Nkuba.

Et que dire de la résurrection de Badji, dont la superbe frappe du gauche sur le 2-3, samedi (90e+3) symbolise la confiance retrouvée ? Le Sénégalais vient d’inscrire trois buts décisifs en quatre matchs et rapporté six points. Bayo l’a doublement aidé : en lui donnant l’assist puis en l’empêchant de retirer son maillot lors de la célébration, sans quoi il aurait reçu son deuxième carton jaune. “Dans ce genre de moment, on est un peu inconscient et fou de joie. Heureusement qu’il était là”, souriait Badji.

La rage et la joie de Badji après le but du 2-3. ©PDV

Mazzù, lui, expliquait : “J’essaie de faire comprendre que tout le groupe est important. Ce samedi, des titulaires (Kayembe et Bager) revenaient de blessure mais j’ai préféré faire confiance à Ozornwafor qui n’avait pas encore joué grand-chose cette saison si ce n’est cinq minutes à l’Antwerp, a commenté le coach sambrien, qui n’hésite pas non plus à effectuer des changements dès la mi-temps si les circonstances l’imposent. J’essaie d’impliquer tout le monde parce que, dans une saison, on a besoin de tout le monde en fonction des situations. Et je respecte tous mes joueurs.”

Ils le lui rendent bien, globalement, même si Ozornwafor, qui aurait pu être exclu si l’arbitre Erik Lambrechts avait été plus sévère (32e), n’a pas marqué des points au Kuipje, forçant Mazzù à le remplacer plus tôt que prévu (46e). “Je l’ai aligné parce qu’il le mérite et parce que je n’avais pas envie de changer plusieurs défenseurs de place”, a justifié l’entraîneur, dont les remplacements portent régulièrement le sceau de l’audace ces dernières semaines.

À l’Antwerp, après l’exclusion de Marcq, il a laissé ses deux attaquants sur le terrain, là où la plupart des coachs auraient probablement bétonné. Samedi à Westerlo, à 1-2, il a fait monter Badji pour Heymans (77e) plutôt que de renforcer son entrejeu. Changement payant. “Tous mes joueurs ont réalisé une très grosse performance. À 1-0 puis à 2-2, on a su trouver les ressources et cette mentalité pour ne rien lâcher. Les gars ont compris qu’avec ça, on pouvait réussir des choses. Ce qui m’a plu aussi, c’est qu’on a été meilleurs avec le ballon qu’à l’Antwerp. On a su dessiner et créer des choses. ”

À trois matchs (ou quatre, selon le replay contre Malines) de la fin de la phase classique, son équipe est dans une sacrée dynamique.