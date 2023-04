Charleroi : le cinquième puzzle défensif de Felice Mazzù

Au classement – anecdotique – des points pris sur cette même période, le Sporting pointe au troisième rang (25 sur 42), à égalité avec Genk et Anderlecht.

Retrouver une solidité défensive était une absolue nécessité car, cela n’avait échappé à personne, Charleroi encaissait trop en première partie de saison ; et Hervé Koffi – ou parfois Pierre Patron – se retrouvait trop exposé.

Felice Mazzù l’a vite compris. Lors du stage hivernal en Turquie, il a commencé par reclarifier la hiérarchie des gardiens et confirmer le poste de titulaire au Burkinabé, en manque de confiance à l’époque.

Il a également posé des choix forts, bien qu’étonnants, pour établir son trio défensif central, dont la composition a varié à cinq reprises en quatorze matchs.

1. Le plus utilisé : Boukamir – Marcq – Bager

Damien Marcq en presque libéro à 34 ans, l’inexpérimenté Mehdi Boukamir et le modeste mais fiable Jonas Bager à ses côtés : le premier trio défensif aligné par Felice Mazzù a surpris, au Boxing day (0-1, contre Anderlecht). Jusqu’ici, il reste le plus utilisé par l’entraîneur sambrien (7 fois), qui faisait alors confiance à deux de ses anciens soldats de l’Union SG.

Ce trio inédit et audacieux a globalement donné satisfaction jusqu’au coup de fatigue vécu par le plus jeune, que Mazzù a sorti de l’équipe après le déplacement à Malines (2-2, le 5 février) au profit du revenant Stefan Knezevic.

2. Le plus expérimenté : Knezevic – Marcq – Bager

En termes d’âge moyen et de matchs disputés en D1, c’est le trio le plus rodé. Chiffre très parlant : cette triplette, lorsqu’elle a commencé ensemble, n’a pas encaissé le moindre but (3-0 contre Seraing, 0-0 à Ostende et 1-0 contre Saint-Trond).

Depuis son retour de blessure, le Serbo-Suisse n’a plus quitté le onze de départ, rappelant par ses prestations qu’il est sans doute le meilleur défenseur actuel du noyau. Son engagement total, sa proactivité et sa capacité à défendre vers l’avant plaisent à Felice Mazzù. Et conviennent à son style de jeu.

Jonas Bager, au centre, buteur inhabituel le 11 février contre Seraing.

3. Le plus offensif : Knezevic – Marcq – Van Cleemput

Cette association fut choisie pour deux matchs. À Courtrai et contre OHL. Avec une victoire et une défaite à la clé, pour un seul but encaissé. Formé comme latéral droit, Van Cleemput apporte à cette place sa qualité de passe, de centre et sa capacité de projection.

Cela vaut aussi pour Knezevic, certes dans un autre style. Mais c’est assurément un trio qui peut s’avérer utile dans les rencontres que Charleroi domine, ou lorsqu’il peut se permettre d’amener un voire deux centraux un peu plus haut sur le terrain.

4. Le plus oublié : Knezevic – Marcq – Andreou

Relégué au mieux en tribune – parfois sur le banc – depuis la nomination de Mazzù, Stelios Andreou (20 ans) a dû attendre treize matchs pour honorer sa première titularisation. C’était lors de la victoire tout en bravoure à l’Antwerp (0-1, le 19 mars).

On l’aurait presque oublié mais, avec Knezevic, le Chypriote figurait parmi les titulaires indiscutables sous Edward Still. C’est d’ailleurs l’ancien coach qui avait appuyé le transfert de ces deux joueurs. Il revient doucement au premier plan.

5. Le plus éphémère : Andreou – Ozornwafor – Knezevic

Cette association, tentée samedi dernier à Westerlo (2-3) en l’absence de Marcq (suspendu), Van Cleemput, Bager et Boukamir (blessés), n’a mis que quarante-cinq minutes à se désintégrer.

La faute à une première mi-temps particulièrement délicate pour le grand Nigérian, peu inspiré dans ses décisions et interventions ; et surtout averti par l’arbitre Erik Lambrechts pour une faute à retardement sur la cheville d’un Campinois. Elle aurait même pu valoir rouge.

Quoi qu’il en soit, cela a forcé Mazzù à le remplacer par Joris Kayembe (46e), solide. Et qui – débarrassé de ses pépins musculaires, ne l’oublions pas –, peut, lui aussi, évoluer à ce poste, à gauche du trio.

Pour la réception de Zulte Waregem samedi (18h15), Mazzù va récupérer Bager et Marcq. Il aura donc à nouveau l’embarras du choix pour composer son puzzle défensif à trois pièces.