Rien n’a véritablement filtré après l’audience mais on sait toutefois que les quatre clubs (Anderlecht, Westerlo, le Cercle Bruges et OHL) qui souhaitaient se joindre à l’appel de Malines et du Parquet ont pu s’exprimer, sans que l’on sache réellement si leurs arguments seront pris en compte par la CBAS.

Il nous revient que le verdict de la CBAS sera rendu le mardi 11 avril. Pour rappel, si le match est bel et bien à rejouer, comme l’avait décidé le Conseil disciplinaire mi-mars, il pourrait l’être le 19 avril.