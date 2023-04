Youssouph Badji émerge à Charleroi : “Je ne vis pas pour répondre aux critiques”

Détenez-vous la meilleure forme depuis que vous êtes à Charleroi ?

”Vu mes statistiques ces dernières semaines (NdlR : 3 buts en 4 matchs), on peut dire ça, oui. C’est ce que les gens retiennent. Et j’en suis fier. Mais la seule vraie différence par rapport aux mois précédents, c’est qu’un manque de confiance s’était installé. Moi, je suis le même et je travaille toujours autant. Mais c’est vrai qu’un buteur a besoin de confiance et j’espère que je suis lancé désormais. Je dois maintenir cette dynamique.”

Y a-t-il eu un déclic précis ?

”Non parce que, pour un attaquant, même si chaque but compte, l’important est d’enchaîner. C’est son essence pour être performant. Et pour l’instant, je parviens à enchaîner.”

On vous sent tout de même libéré. Mentalement et dans le jeu…

”Grâce à l’équipe. On joue bien collectivement, et cela se ressent inévitablement sur la prestation et les possibilités de but de nos attaquants. Je ne sais pas si le changement d’entraîneur a fondamentalement changé ma dynamique. C’est vrai que Felice Mazzù m’a toujours motivé, qu’il me pousse, me parle beaucoup et me donne de l’amour, mais Edward Still le faisait aussi, à sa manière. Il était pour beaucoup dans le fait que je signe un prêt de 18 mois ici.”

Vos buts qui ramènent des points, c’est une réponse aux critiques, à la fois des supporters, du public et même en interne… ?

(Il sourit). “Pas une réponse directe, parce que je ne vis pas pour répondre à tout ça, aux critiques et tout ce qui se dit. Dans le football, on sait qu’on va être critiqué, détesté ou aimé. D’un autre côté, sans les critiques, d’où qu’elles viennent, c’est peut-être plus difficile de se remettre en question. Le plus important, c’est de travailler et de répondre présent.”

guillement C’est dans les moments difficiles qu’on voit si tu es apte pour le haut niveau.

Prenez-vous autant de recul sur les louanges actuelles que sur les critiques précédentes ?

”Oui. Je le répète, les joueurs de football sont souvent sous le feu des critiques, mais personnellement, j’essaie toujours de retirer des choses positives et d’écouter celles qui peuvent me faire avancer.”

Tout avait été très vite pour vous lors de vos premiers pas au Club Bruges au début de la saison 2020-2021. Peut-être trop vite. Étiez-vous finalement toujours en cours d’apprentissage ces derniers mois ?

”Peut-être. Les hauts et les bas font partie du jeu, surtout en début de carrière (NdlR : il n’a que 21 ans). C’est d’ailleurs dans les moments plus difficiles que l’on voit si tu es apte pour le haut niveau ou pas. Je ne suis pas le seul à vivre ce genre de périodes compliquées, mais j’ai appris de ces moments-là, bien sûr. Et j’apprends encore aujourd’hui. Je rends grâce à Dieu pour mon évolution et tout ce qu’il m’arrive.”

Vakoun Bayo et Youssouph Badji célèbrent le but inscrit par ce dernier à l'Antwerp, le 19 mars dernier.

Comment avez-vous vécu les arrivées des attaquants Vakoun Bayo et Nikola Stulic en janvier ? Signe que la direction n’était pas satisfaite de votre rendement.

”Je l’ai bien vécu. La concurrence, c’est normal dans un club de football. Et c’est peut-être ça qui m’a boosté aussi. Il y avait d’autres attaquants avant eux et il y en aura d’autres après. Cela ne me pose pas de problème. Peu importe la concurrence, je sais que si je fais mes matchs et que je marque, je ne dois avoir peur de personne. Surtout ici, à Charleroi, où tout est basé sur le travail et le collectif. Si tu ne travailles pas dur au quotidien dans un club avec une telle ADN, tu ne peux pas réussir. Et je travaille dur.”

Lequel de vos buts était le plus difficile à marquer ?

”Celui de samedi passé à Westerlo pour faire 2-3 (il sourit). Du gauche, dans un angle fermé, avec deux défenseurs autour de moi. Vu la physionomie et le timing, il a vraiment fait du bien.”

Pourtant, juste avant votre frappe, vous avez une prise de becs avec Isaac Mbenza.

”Oui, bon, c’est vrai (il rit). Mais ceux qui connaissent vraiment le vestiaire savent qu’on est complices, Isaac et moi. On a eu un malentendu sur l’action précédente et la passe en arrière de Adem (NdlR : Zorgane). Les nerfs étaient tendus, mais c’était pour une bonne cause, pour le bien de l’équipe en fin de match. Il faut ça pour pouvoir gagner, hein ! Après, je connais Bayo et j’aime jouer à deux attaquants. Je savais qu’il allait dévier le ballon de la tête et que je devais enclencher ma course.”

Si Charleroi parvient à négocier avec le Club Bruges (la clause dans le prêt est estimée à 2,5 millions €, ce qui est trop pour le Sporting), seriez-vous prêt à rester ?

”Pourquoi pas ? Je suis un joueur de Charleroi jusqu’en fin de saison et je n’ai pas envie de penser à plus loin. Bien sûr que je discute encore avec certaines personnes à Bruges mais, à l’heure actuelle, cela ne veut rien dire.”

guillement Je n'ai jamais demandé à écourter le prêt.

Si le Sporting ne se hisse pas en playoffs, il vous reste seulement trois petits matchs. Quel bilan tirez-vous de votre prêt de 18 mois au Sporting ?

”Je n’ai pas envie de parler de bilan maintenant parce que ma saison – et celle de Charleroi – n’est pas terminée. Il reste des matchs importants et on est concentré là-dessus. Tout le monde sait que cela a été difficile par moments pour moi, mais je reste content d’avoir opté pour Charleroi après Brest (NdlR : où il n’a pas joué). Même dans les périodes de doutes, je n’ai jamais demandé à écourter ce prêt (NdlR : ce à quoi le club à penser, lui, en janvier).”

Vous estimez-vous prêt à franchir un nouveau palier, à découvrir autre chose ?

”Oui, pourquoi pas ? Je le redis, je suis bien ici mais tout peut arriver dans un mercato. On verra en temps voulu.”

Terminons sur une bonne note. Votre grippe contractée au retour de la trêve internationale est-elle guérie ?

”Oui ça va, merci (sourire). La toux et le rhume, c’est fini. Je suis toujours très heureux et fier de représenter ma nation, le Sénégal, même en U23. Malheureusement, on n’a plus d’échéance proche puisqu’on ne s’est pas qualifié pour la CAN qui aura lieu l’été prochain.”