Charleroi a eu chaud, très chaud, très très chaud, mais a enchaîné une troisième victoire consécutive ce samedi soir face à Zulte Waregem (3-2). Pourtant, dans le jeu, face à la 17e équipe de Pro League qui restait sur dix matchs sans victoire, le Sporting n’a pas montré un visage séduisant. Loin de là.

”Zulte ne mérite peut-être de perdre vu ce qu’on a montré ce samedi. On a fait une première mi-temps pas bonne du tout”, résumait d’ailleurs Felice Mazzù.

Malgré 63 % de possession de balle en première période, Charleroi s’est retrouvé mené au score après un but en contre-attaque de Fadera qui profitait d’une énième erreur de Andreou pour fixer Koffi (0-1, 33e). Le défenseur chypriote, dans un jour sans, a d’ailleurs été remplacé dès la demi-heure. Un choix fort de la part de Mazzù, que son joueur n’a pas apprécié. Il est directement rentré au vestiaire en donnant un violent coup de pied dans le tunnel.

Avec un peu plus de réussite – ou un Hervé Koffi moins performant, c’est selon -, Zulte Waregem aurait carrément pu mener avec un plus grand écart à la pause. Il n’en a rien été. Au contraire.

Joris Kayembe pressé par Christian Brüls.

Porté vers l’offensive, aidé par un changement de système et les montées de Ken Nkuba et Daan Heymans, Charleroi a eu un peu de chance sur l’égalisation de Vakoun Bayo, au bon endroit (1-1, 68e). À l’origine, la tête de Stefan Knezevic a rebondi sur un adversaire puis le poteau avant de revenir dans les pieds de l’Ivoirien.

C’est ensuite Isaac Mbenza, parfaitement lancé par Marco Ilaimaharitra, qui trompait Louis Bostyn (2-1, 73e). On pensait le Sporting lancé vers la victoire tant bien que mal. Mais les Zèbres, peut-être un peu trop euphoriques, ont oublié certains efforts défensifs, dont a profité Alieu Fadera (2-2, 80e). "On a manqué de maturité”, a reconnu Mazzù.

À lire aussi

Mais cette saison, il semble écrit que Charleroi peut tout renverser sur son passage. Et à la 96e minute, Damien Marcq a osé une frappe improbable du pied gauche, à l’entrée du rectangle, qui est venue se loger dans la lucarne du pauvre Bostyn (3-2, 96e). Fou.

La réaction : Damien Marcq et “les étoiles du foot”

Buteur salvateur, le défenseur français était évidemment aux anges au coup de sifflet final.

Il a raconté son but, avec émotion : “Je vois l’espace et je me dis qu’il faut tirer, peu importe que ce soit du pied gauche. Dans cette deuxième partie de saison, les étoiles du foot sont avec moi et j’en profite. À l’entraînement, je ne tente même pas ce genre de frappe parce que sinon je me fais engueuler (rires). Plus sérieusement, c’est une joie immense. ”

Comme à Eupen (1-2, le 7 janvier), il a offert la victoire à Charleroi dans les dernières secondes. “À Eupen, c’était presque une revanche personnelle. Presque de la rancœur (NdlR : parce qu’Edward Still ne le faisait pas jouer en première partie de saison). Ce samedi, tout est dans l’émotion. ”

Marcq le sait pourtant, ça ne marchera pas à chaque match. Car Charleroi a encore presté à réaction ce samedi. “Si on répète ce genre de prestation contre le Standard et Genk (NdlR : les deux derniers adversaires en phase classique), ça pourrait ne pas passer. Si c’est 0-2 ou 0-3 à la mi-temps, le match est terminé. Mais cela fait partie de notre force de caractère, surtout à domicile avec notre stade et notre banc. ”

Aidé par l'assistance vidéo, l'arbitre Nathan Verboomen a annulé le but de Gano. ©PCR

Le fait : but annulé de Gano

À la 13e minute, sur un corner flandrien, Zinho Gano pensait avoir donné l’avance une première fois à Zulte Waregem, mais l’assistance vidéo a annulé le but, à raison. Si le ballon avait bien franchi la ligne, l’attaquant avait en fait propulsé le ballon du bras. L’arbitre Nathan Verboomen a parfaitement expliqué la décision aux deux capitaines avant de confirmer l’annulation du but dictée par le VAR.

En trois matchs, c’est la quatrième décision “favorable” de l’assistance vidéo pour Charleroi.

L’info : Zulte Waregem n’est pas (encore ?) en D1B

Selon le résultat de Courtrai – Eupen et du sien à Charleroi, Zulte Waregem aurait pu être mathématiquement relégué ce samedi. Mais les Pandas ont partagé à Courtrai (0-0).

L’équipe de Frédérik D’Hollander jouera très probablement son maintien la semaine prochaine en déplacement à… Eupen.

Le chiffre : 3

Pour la première fois de la saison, le Sporting a enchaîné trois victoires de suite. Au meilleur des moments.

L’anecdote : Lokembo dans les 18

Le milieu de terrain Kilian Lokembo (20 ans), capitaine des U23, figurait sur la feuille de match des 18 noms côté carolo. Il s’agit d’une première pour lui cette saison.