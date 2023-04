Le 14 juillet 2022 – jour de la fête nationale française –, Damien Marcq rejoint le Sporting de Charleroi alors en stage à Garderen (Pays-Bas). Quinze jours après la fin de son contrat à l’Union SG, le milieu de terrain français alors âgé de 33 ans s’engage pour une saison (avec option) au Sporting, un club qu’il avait quitté en 2017.

À l’époque, son retour s’accompagne d’un double sentiment général. D’un côté la satisfaction de faire revenir au bercail un joueur expérimenté qui incarne la mentalité carolo et qui connaît parfaitement à la fois le club et le championnat. D’un autre, un certain scepticisme quant à la réelle plus-value sportive que Marcq pourrait apporter au noyau d’Edward Still, un coach plus jeune que lui.

Les premiers mots du joueur, à ce moment-là, résument assez bien la situation : “Le projet cochait beaucoup de cases, à la fois sportives et privées. Je n’arrive pas comme titulaire mais pas en préretraite non plus. J’ai faim de foot, je pousserai les autres chaque jour.”

Mehdi Bayat, lui, se réjouit de rapatrier le Français, “un gars de vestiaire”. Ce dont Charleroi avait aussi besoin.

2. La frustration du banc

En signant à Charleroi, Marcq savait pertinemment que la concurrence au milieu serait consistante et qu’a priori, Zorgane et Ilaimaharitra partaient avec une fameuse longueur d’avance. Il n’empêche, le Français ne s’est pas découragé. Sans temps de jeu, il a continué à travailler en semaine et à encadrer le groupe.

Une anecdote nous revient à l’esprit. Un jour, lors d’une opposition à l’entraînement, Nadhir Benbouali s’énerve et critique vertement son équipier. Marcq ne se laisse pas faire et rétorque : “Tu ne me parles pas comme ça ! Tu te prends pour qui ? Tu n’étais pas né que je jouais déjà au foot ! Redescends un peu”. Quelques minutes plus tard, l’Algérien, conscient d’avoir chiffonné la hiérarchie face au vétéran du groupe, viendra s’excuser auprès du Français, qui lui répondra avec compréhension d’une tape amicale sur l’épaule. Tel un grand frère. Sans rancune.

Avec Felice Mazzù, le Français joue en défense centrale. ©PCR

Quel que soit l’apport extra-sportif qu’il amène au vestiaire, Marcq affiche un bilan famélique après onze journées : trois montées au jeu pour un total de sept (!) minutes. Sa première – et seule – titularisation avec Still se déroule à Saint-Trond. Dans l’entrejeu, sur le synthétique trudonnaire, Marcq vit une rencontre très compliquée et Charleroi s’incline (2-1).

Le moral en reprend un coup. “Ça m’a un peu dérangé que l’on réduise mon rôle à celui d’ambianceur de vestiaire et de cadre pour les jeunes. Je me suis demandé à quoi bon me démener à l’entraînement. J’avais l’impression de ne servir à rien”, avouera-t-il dans une interview dans nos colonnes à la veille de Noël. L’heure du nouveau départ pour lui. Qui coïncide avec le retour de Felice Mazzù.

3. La renaissance avec Mazzù

Dès le stage hivernal, début décembre en Turquie, on comprend que Marcq revit. Celui que l’on surnomme parfois “le fils de Felice” reçoit la confiance de Mazzù, qu’il avait quitté à l’Union SG quelques mois plus tôt. L’entraîneur qui a succédé à Still veut de l’expérience en défense. Lors du match amical à Belek, il aligne le Français en défense centrale contre Besiktas. Un test concluant. C’est là, désormais, que jouera Marcq. Bingo. Premier match sous Mazzù : il est titulaire en défense. Et n’y bougera plus. Ses mots et son placement rassurent. L’homme revit.

La joie de Damien Marcq après son but décisif à Eupen, le 7 janvier. ©BELGA

Mieux, il est décisif. Lors du deuxième match, à Eupen, il marque le but de la victoire à la 88e minute, de la tête (1-2). Une joie immense. “C’était presque une revanche personnelle. Presque de la rancœur”, témoigne Marcq.

Et ce samedi, alors que Charleroi était accroché par Zulte Waregem, il a décoché une frappe enroulée parfaite et inattendue dans le plafond de Bostyn à la 96e minute pour inscrire le 3-2. "De l’émotion pure. Dans cette deuxième partie de saison, les étoiles du foot sont avec moi et j’en profite”, savourait le n°25 carolo, toutefois habité d’un double sentiment.

Celui d’avoir fait gagner son équipe, mais aussi d’avoir presque condamné Zulte Waregem. “Une fois le coup de sifflet final donné, je me suis rendu compte que c’était Zulte Waregem en face. Pendant 5-10 minutes, j’étais dans le flou émotionnellement. J’ai encore des potes qui jouent en face, dans le staff aussi. Ça été un peu dur. Mais c’est le football qui veut ça et, aujourd’hui (lisez samedi), j’étais dans le bon camp.”