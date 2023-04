Charleroi – Malines : et maintenant, la vérité du terrain

À lire aussi

Alors que l’atmosphère et les résultats récents sont au beau fixe au Sporting, le forfait et les huis clos infligés pourraient-ils brider ou carrément briser la spirale carolo juste avant un déplacement historiquement particulier au Standard ce vendredi puis la réception de Genk le dimanche 23 avril ? On sera vite fixé.

En tout cas, la CBAS a enfin débarrassé le championnat belge d’un dossier polluant depuis cinq mois. Un verdict qui réjouira Anderlecht, Westerlo, le Cercle Bruges et OHL qui, à défaut d’être sportivement assurés de terminer devant Charleroi à la régulière, ont bien tenté d’ajouter un coup de pression sur les instances.

De leur côté, les Zèbres ont surmonté des difficultés dernièrement, et viennent de battre l’Antwerp, Westerlo et Zulte Waregem dans l’adversité. Mais les voilà désormais sans joker. Sans filet. Face à eux-mêmes. Felice Mazzù va devoir les aider à rapidement digérer cette vérité arbitrale pour se focaliser corps et âme sur le terrain, d’où découlera enfin la vérité sportive, certes amputée d’un match que Charleroi était sur le point de gagner.