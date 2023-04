Joris Kayembe revient sur son choix du Congo : “À la base, le sélectionneur ne venait pas pour moi”

À lire aussi

Le cheminement mental, affectif et sportif n’a donc pas duré. “Je suis Belge mais aussi Congolais. J’y étais déjà allé une fois, il y a deux ans, avec mes amis Polo (Mpoku) et Sam (Bastien). La Fédération et le nouveau sélectionneur sont en train de mettre en place quelque chose de vraiment bien. Dans l’encadrement, l’organisation…”

Il restait cependant des démarches administratives à effectuer. Ce qui a pris du temps, “notamment entre la Fédération belge et celle du Congo, précise Kayembe. Ça n’a pas été simple non plus pour William (Balikwisha), on se donnait régulièrement des nouvelles. Tout s’est décanté et je suis allé chercher mon passeport à l’ambassade.”

guillement "Même sans jouer, c'était important pour moi de faire le voyage."

C’est pourtant blessé que Joris Kayembe s’est envolé vers le Congo durant la trêve internationale, fin mars. “Le sélectionneur s’est renseigné, il sait que je ne me blesse pas souvent.” Charleroi a accepté qu’il rejoigne les Léopards malgré la fin de sa revalidation, mais la condition initiale était qu’il ne dispute que le deuxième match contre la Mauritanie. Finalement, Kayembe n’a pas joué du tout. “C’était encore un peu tôt, on n’a pas pris de risques. Il n’empêche, c’était important pour moi de faire le voyage, de rencontrer le staff, les joueurs et les supporters. On était 7 ou 8 nouveaux, donc l’intégration était plus simple. ”

Joris Kayembe lors de son arrivée au Congo, en mars dernier. ©DR - Twitter

La sélection élargie de la RDC compte de nombreux joueurs évoluant – ou ayant évolué – en Belgique (Mbemba, Bokadi, Balikwisha, Edo Kayembe, Bongonda, Bastien, Muleka). Mais Joris Kayembe n’a pas trop souhaité tâter le terrain. “Je pars du principe que chacun vit son expérience différemment et je n’avais pas envie que mon ressenti soit influencé par ce qu’on pouvait me raconter. Peut-être que certains ont vécu de mauvaises expériences au Congo. Je préfère me faire ma propre opinion. Ce que j’ai vu m’a conforté dans mon choix.”

guillement "Je pensais que Mbemba se moquait de moi."

Il retient essentiellement l’atmosphère qui régnait au pays. “C’est totalement différent de ce qu’on peut vivre en Europe. Dingue, explique Kayembe, les yeux lumineux. J’ai même envoyé des vidéos à des équipiers de Charleroi et à Mehdi Bayat. Au pays, les gamins courent derrière notre bus, c’est la folie et la joie dans les rues. On sent la ferveur, la chaleur, le stade… C’est aussi une pression différente.”

Sa découverte du stade national restera gravée. “Franchement, c’est l’une des premières fois que j’ai éprouvé un tel sentiment. J’en ai discuté avec Chancel Mbemba (Marseille, ex-Anderlecht). Il me disait aussi qu’il n’avait pratiquement jamais vécu ça. Je pensais qu’il se moquait de moi, il joue quand même au Vélodrome, lui ! (Rires) Mais il avait raison. C’est singulier et grisant. J’ai hâte d’être au prochain rassemblement, en juin, pour défier le Gabon. J’espère sur le terrain.”