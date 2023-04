Contrairement aux matchs précédents, et c’est peut-être là que se situe le paradoxe de la soirée, Charleroi a bien entamé son match malgré du déchet technique. Mieux que son adversaire, en tout cas, en jouant la carte du pressing, en tentant de rompre certaines liaisons et en forçant Donnum et Fossey à défendre plus bas. Mais Charleroi le sait mieux que quiconque, dominer n’est pas gagner. Il aurait dû marquer en premier, puis au moins égaliser en fin de première mi-temps, certes, mais il a manqué d’efficacité.

Tout le contraire de Liégeois qui ont su profiter d’un contre pour trouver la faille, exploitant le mauvais alignement de Kayembe - qui n’est pas un central de formation - et le manque de vitesse de Marcq. Felice Mazzù l’avait répété : il voulait voir son équipe dans l’action, plus dans la réaction. Il a été entendu dans cette volonté louable et audacieuse, à Sclessin, et presque payante en fin de match, mais n’a pas été récompensé. Cette défaite chez le rival, après trois victoires de rang, fera mal. Mathématiquement et moralement.