La chronique de Christophe Franken : des supporters insupportables à Charleroi

Les supporters des Zèbres avaient préparé leur coup. On parle de préméditation dans ces cas-là. Ce qui les rend encore plus inexcusables. On condamne déjà régulièrement les comportements dans les tribunes quand ils font suite à un coup de colère, de rage. Mais imaginer les auteurs de cette farce morbide se réunir pour un brainstorming, sortir cette idée et la préparer minutieusement donne la nausée.

Arriver en combinaison transparente avec la banderole “dératisation” aurait pu faire sourire et se ranger dans la grande armoire du folklore des supporters. Mais pourquoi jeter des rats tués pour l’occasion et peints en rouge ? Quelqu’un a-t-il vraiment pensé que ça pourrait rendre la chose plus drôle ? On préfère l’humour carolo quand c’est Damien Gillard alias Fabrizio.

Les supporters carolos ne maîtrisent pas le calendrier de la CBAS mais le timing noircit encore un peu plus le tableau. La Cour d’arbitrage du sport venait de définitivement retirer la victoire au Sporting pour les incidents du match contre Malines. Les trois points les plus stupidement perdus de la saison. Et trois jours plus tard, les sympathisants des Zèbres osent refaire parler d’eux.

Interdiction de stade pour les ânes en combinaison

Croit-on à Charleroi que la Pro League organise un classement des pires supporters, comme celui des clean sheets ou des assists ? Si ça devait exister, les fans zébrés auraient remporté le titre. Ils sont clairement les supporters les plus insupportables du Royaume cette saison. C’est triste pour tous les autres. Tous les habitués des tribunes du Mambourg, souvent tranquilles et sympathiques, qui vont être associés à cette bande d’ânes, pour rester dans un domaine zoologique qu’ils semblent apprécier.

Depuis des mois, après avoir sévi au lendemain des incidents contre Malines, Mehdi Bayat tente de recoller les morceaux avec ses supporters les plus chauds. Le retour de Felice Mazzù aidait à rapprocher les ultras de leur équipe. Mais le patron du Sporting va devoir intervenir, à nouveau. Parce que la surenchère ne s’arrêtera pas tant qu’on ne les stoppera pas. Peut-être qu’un jour ce ne sont pas des rats qui perdront la vie.

Avec l’arrivée tardive des supporters carolos vendredi à Sclessin, il y a eu beaucoup de plans sur les fans qui arrivaient plic ploc dans leur bloc. Ceux qui étaient en combinaison transparente et identifiables doivent être interdits de stade pour une durée exemplaire. Et tant pis pour tous ceux qui n’ont pas jeté de rats. Ils étaient au moins complices. Si on ne sévit pas, la prochaine étape est déjà connue dans les bureaux de la Pro League : l’interdiction de déplacement des supporters. Ce qui priverait tous les amateurs de foot d’une épice souvent agréable. Ce n’est pas Ratatouille qui aurait dit le contraire.