Pour atteindre ce but, les Hennuyers doivent espérer pouvoir compter sur Vakoun Bayo. Personne ne s’attendait au forfait de l’attaquant à Sclessin. Cette semaine, il était apparu sur les réseaux sociaux à l’entraînement. En réalité, l’avant n’a pas été en mesure de garder sa place à cause d’une pointe à la cuisse apparue… après la célébration du but victorieux de Marcq face à Zulte la semaine dernière. “Il a été réglo avec le groupe. Il n’était pas à 100 %”, confie Damien Marcq.

Le staff n’a pas souhaité prendre de risques en perspective de la rencontre face à Genk. Ce fut un choix risqué car si Anderlecht gagnait face au Limbourgeois ce dimanche, avoir Bayo sur le dernier match n’aurait presque servi à rien. A contrario, la partie à Liège a prouvé que l’ancien joueur de Gand était indispensable malgré des statistiques en deçà de sa valeur (3 buts, 2 assists).

Les absents n’ont pas toujours tort et dans le jeu, le natif de Daloa aurait fait beaucoup de bien. “C’est sûr qu’il a manqué, poursuit le Français. Avec son gabarit et ses courses, il pèse dans le box adverse.”

Sans son compère, Badji n’a pas été aidé par Heymans ou Hosseinzadeh. Si le Sénégalais s’est montré impérial dans le trafic aérien, il a été isolé par le Standard. “Les Liégeois avaient un bon bloc défensif. Ils ont coupé les intervalles et ça a été dur sans Vakoun. Quand il est là, il nous offre plusieurs solutions face à des blocs regroupés. Il permet de trouver les intervalles et on arrive à le trouver facilement pour changer de côté ou il peut garder la balle et attendre qu’on lui apporte du soutien.”

Ajoutez à cela cette capacité à tenter sa chance face au but et sa propension à libérer des espaces pour ses partenaires et vous comprendrez pourquoi il est impératif que Vakoun Bayo soit présent au Mambourg ce dimanche pour prolonger la saison des Carolos.