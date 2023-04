Ken Nkuba revient en forme au meilleur des moments : “Je n’ai pas pris les dernières semaines de manière négative”

Le Diablotin a gagné tous ses duels défensifs (4/4) tout en parvenant à se montrer dangereux offensivement tout au long de la partie. “J’avais bien préparé ma rencontre. Dès mes premières touches de balles, je me suis senti en confiance, analyse-t-il. Je suis à 100 % physiquement mais il fallait juste que je gère mes efforts pour ne pas me cramer. Tout s’est bien déroulé.”

Une prestation idoine pour celui qui n’avait plus connu les joies d’une titularisation depuis le 10 mars contre Louvain. La faute en partie à un dixième avertissement récolté au bout du temps additionnel face aux Louvanistes.

Pendant ses deux matchs de suspension, les Zèbres ont gagné à l’Antwerp et à Westerlo avec un Tchatchoua convaincant. “Je n’ai pas pris les dernières semaines de manière négative. Quand l’équipe va chercher deux résultats ainsi chez deux équipes du top 8, c’est normal que le coach laissait cette dynamique face à Zulte.”

Une période compliquée qu’il a surmontée

D’une manière générale, le latéral était en difficultés avant sa suspension. Moins fringant et moins juste balle au pied, il avait montré des lacunes inhabituelles. “Ken a traversé une période un peu plus compliquée, reconnaît Damien Marcq. Mais il est jeune; donc, encore perfectible. C’est un élément de qualité.”

On aurait presque tendance à l’oublier à cause de ses débuts précoces à seize ans il y a déjà quatre saisons mais le Carolo n’a que 21 ans. Il faut également tempérer son coup de moins bien en recontextualisant son parcours. Il y a 365 jours, l’ailier de formation revenait d’une rupture des ligaments croisés qui l’avait éloigné des terrains durant une année. Ce n’est pas anormal de connaître des moments creux après avoir enchaîné de bonnes prestations. La régularité dans son jeu doit incarner son prochain axe de progression.

”Ken a l’envie de réaliser les bonnes choses. On le sent bien et impliqué mais on lui répète souvent à l’entraînement de jouer davantage sur ses qualités, confie Marcq. Il essaie parfois des petites choses techniques mais il doit s’appuyer un peu plus sur sa vitesse et sa faculté à déborder n’importe qui.”

Cet atout majeur qui fait de lui un élément prometteur sert comme plan tactique à Felice Mazzù. “Le jeu penche vers la gauche car il y a plus d’automatismes avec Isaac (Mbenza), Joris (Kayembe), Marco (Ilaimaharitra) et Adem (Zorgane) qui se déportent davantage vers le côté gauche et ça nous permet d’isoler Ken quand on renverse le jeu pour qu’il se trouve en un contre un”, poursuit le Français.

Avec sa capacité à accélérer et à laisser n’importe quel défenseur sur place, Nkuba représente un danger permanent. Il ne reste plus qu’à concrétiser cela en étant plus adroit dans le dernier geste même si ses centres ont été précis à Sclessin (six sur dix réussis). Son bilan de quatre passes décisives lors de l’exercice en cours n’est pas infamant mais il peut mieux faire au vu de ses qualités intrinsèques.

Son dernier match avec Charleroi ce dimanche ?

S’il parvient à sortir dimanche une prestation semblable à celle affichée lors de la Cité Ardente, Charleroi aura toutes les chances d’atteindre les Europa playoffs même si l’adversaire occupe la place de leader du classement. “On va aborder Genk comme les quatre autres matchs précédents. C’est notre cinquième finale et on doit la gagner. Avec le soutien des fans, tout peut se passer. Ce n’est pas facile de venir jouer à Charleroi.”

Ce sera à coup sûr un match particulier pour lui. En cas de défaite, Nkuba risque bien de disputer son dernier match sous les couleurs de Charleroi. Déjà courtisé ardemment par la Ligue 1 lors des deux derniers mercatos, le Belge devrait partir cet été pour franchir un palier. Pour prolonger l’aventure hennuyère durant six matchs, Nkuba sait ce qu’il lui reste à faire.