Felice Mazzù enlève de la pression aux Zèbres : “D’où l’on vient, ce n’est pas une catastrophe si on ne se qualifie pas”

”C’est notre cinquième finale. On en a déjà gagné 3 sur 4. Il n’y a pas de raison d’avoir du stress. Je rappelle que lorsque je suis arrivé, le mot d’ordre, c’était que Charleroi reste en division 1. D’où l’on vient, ce n’est pas une catastrophe si on ne se qualifie pas. J’espère, d’ailleurs, qu’on ne tuera pas tout ce qu’on a fait pour un seul match si ça se passe mal.”

Pour cette rencontre, Felice Mazzù récupère Vakoun Bayo, absent au Standard. “Il a manqué dans ses appels et ses courses mais on s’est créé des situations sans lui. Les joueurs ont fait le job à Liège. Après, c’est sûr qu’il nous apportera un peu plus de verticalité dans le jeu.”

L’entraîneur récupère également Morioka et Bager pour affronter le leader qui avait perdu de sa consistance avant le match face à Anderlecht le week-end dernier. “En termes de jeu, je n’ai jamais trouvé que Genk était moins bon. La seule différence, c’est qu’ils ont dû trouver un plan de jeu sans Onuachu. C’était peut-être un problème de finition car ils se créent plus d’occasions sans lui.”

Avec un succès, Felice Mazzù enterrerait Anderlecht et donnerait également un coup de main à l’Union dans la lutte pour le titre. “Je me concentre uniquement sur nous. Les calculs, moi je n’en ai rien à foutre.”

Ça a le mérite d’être clair.