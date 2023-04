Les précédentes “finales” de Charleroi : “Dans la préparation, ça doit rester un match comme un autre”

15 mars 2015 : Charleroi 2-0 Mouscron : "Il ne fallait pas tout foutre en l’air”

Pour la première fois de leur histoire, les pensionnaires du Mambourg peuvent jouer les playoffs 1 à condition de battre Mouscron, englué au fin fond du classement. “Ce n’était pas aussi facile que sur le papier, se souvient Neeskens Kebano depuis l’Angleterre. C’était même plutôt délicat car eux devaient se sauver. Chaque équipe y allait à fond dans les attaques et les duels.”

La défaite à Bruges la semaine précédente ne fait pas douter les hommes de Mazzù. Pas plus que la peur de gagner et d’atteindre le top 6. “Psychologiquement, Felice était assez fort pour nous maintenir concernés. Les playoffs étaient à portée de main et on ne voulait pas passer à côté.”

Le travail du coach permettra d’éloigner le stress. “On n’avait pas particulièrement de pression mais il ne fallait pas tout foutre en l’air après une si belle saison. Dans la préparation, ça doit rester un match comme un autre même si au vu de l’enjeu, ça ne l’est pas.”

Un but rapide après 25 minutes de l’actuel attaquant de Fulham rassure le stade. À l’heure de jeu, Saglik tue tout suspense. Mouscron est également sauvé et c’est tout le Hainaut qui sourit en cet après-midi.

13 mars 2016 : Charleroi 1-1 Gand : "Quand tu n’as pas ton sort entre les mains, c’est mort”

Six mois après avoir goûté aux éliminatoires de la Ligue Europa, les Sambriens sont bien placés pour retrouver les playoffs 1. La série désastreuse de quatre défaites sur les cinq derniers matchs vient plomber leurs ambitions. “Ce qui nous met dedans, c’est la réception de Courtrai à cinq journées de la fin alors qu’on venait de gagner à la dernière minute à Zulte, confie Francis N’Ganga. Les Courtraisiens n’avaient plus rien à jouer mais ils sont venus pour nous faire chier. On ouvre le score. Le public chambre tout le match Kagé et Hervé donne la passe décisive sur l’égalisation de Mercier à dix minutes de la fin.”

Ce nul coïncide avec l’effondrement carolo. S’ensuit trois défaites au Standard, contre Waasland et à Ostende avant de jouer leur place dans le top 6 lors de la dernière journée au Mambourg face à Gand. Perbet ouvre le score juste après la pause mais Dejaegere égalise cinq minutes plus tard.

”De toute façon, Zulte devait perdre face à Mouscron ce qui ne s’est pas déroulé. Quand tu n’as pas ton sort entre les mains, c’est mort. Je me souviens que Felice avait changé la majorité de l’équipe après la défaite lors du choc wallon. C’est l’une des rares fois où il s’est loupé.”

12 mars 2017 : Lokeren 0-0 Charleroi : "Tu as toujours peur du but à la con”

Un an après la déconvenue de la fin de la saison, les protégés de Mazzù restent solides mais le nul concédé à l’avant-dernière journée face à Courtrai les pousse à disputer leur qualification en playoffs 1 sur le terrain de Lokeren. “Courtrai était encore surmotivé. Ouali m’avait suivi jusqu’à son poteau de corner. C’était la même musique que lors de la saison d’avant”, se souvient N’Ganga.

Sauf que cette fois-ci, Charleroi a son avenir entre les mains. Un nul au Daknam suffit pour terminer dans le top 6. À un quart d’heure de la fin, Damien Marcq se fait exclure. De quoi provoquer en tribunes la colère incroyable de Mogi Bayat. Et rendre la fin de match insoutenable. “C’était chaud. Même en infériorité numérique, on était au-dessus et nous nous sommes procurés des occasions mais tu as toujours peur du but à la con.”

Une réalisation adverse qui n’interviendra pas. “On a célébré la qualification avec les supporters au Daknam pendant au moins 30 minutes. À cette période-là, on avait même négocié la triple prime auprès de Mehdi (rires).”

En espérant que l’issue soit aussi heureuse ce dimanche face à Genk.

