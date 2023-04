Isaac Mbenza est notre invité du samedi: “C’est peut-être la direction du Standard qui n’était pas bonne à mon époque ?”

Felice Mazzù, son entraîneur à Charleroi : “Es-tu au maximum de tes possibilités ? Moi, je connais la réponse…”

”Il me pose la question car on en a parlé récemment et on a convenu que je pouvais encore mieux faire. J’ai élevé mon niveau de jeu ces dernières semaines mais si j’étais au maximum de mes capacités, ce serait inquiétant. Lui me voit plus haut. L’arrivée de Felice m’a procuré beaucoup de bien. Si je retrouve mon niveau, c’est grâce à lui. Je ne le connaissais que de nom, je ne l’avais jamais côtoyé auparavant. Il m’a donné beaucoup de confiance en me cernant. Son côté humain m’aide beaucoup dans mon football. C’est la première fois que j’ai une relation fusionnelle avec un coach. Il m’a converti définitivement au rôle de piston. Ce n’est pas un poste simple comme quand j’étais ailier où il y avait moi et mon opposant. Là, si je réalise un appel et que l’on perd le ballon, mes coéquipiers peuvent être embêtés. Ça demande de la réflexion.”

Faruk Hadzibegic, son entraîneur à Valenciennes : “N’aurais-tu pas dû rester une saison de plus à Valenciennes ?”

”Non, c’était le bon moment pour partir. Le choix du club (le Standard) n’était peut-être pas le meilleur mais je devais progresser. On était en Ligue 2 et l’année d’après, on aurait pu descendre en National. Et si je m’étais blessé, ma carrière aurait-elle décollé par la suite ? En plus, les offres ne manquaient pas à l’époque. Montpellier était déjà intéressé. On avait été les rencontrer mais ce qui avait créé la différence avec le Standard, c’est que Van Buyten était venu me voir chez moi à Valenciennes. On s’est revu une deuxième fois à Bruxelles avant ma signature à Liège. Il ne m’a pas lâché. Si la Fiorentina, qui avait montré un intérêt, avait procédé de cette manière, je n’aurais pas hésité. Puis à ce moment-là, je reviens en Belgique, dans mon pays, par la grande porte. J’ai lu la semaine dernière qu’Olivier Renard estimait que je n’étais pas prêt émotionnellement. Faut me dire qui l’était à ce moment-là au Standard. Six mois après, je signe en Ligue 1 et j’explose. C’est que c’est peut-être sa direction qui n’était pas bonne en soi. C’était assez particulier à Liège. Il y a eu beaucoup d’instabilités. Jankovic voulait me retenir avant mon départ vers le sud de la France en disant que j’allais jouer comme piston. À l’époque, c’était hors de question de défendre (rires). Au niveau argument, c’était moyen. Ce n’est pas comme si on me triple mon salaire.”

Alexandre Teklak, consultant : “Les grands espoirs fondés sur toi t’ont-ils paralysé ?”

”Je n’avais pas l’impression d’être un grand espoir du football. J’étais bon, jeune et je jouais mais je n’étais pas Ben Arfa. Par contre, quand j’ai été transféré pour 12 millions en Premier League, là, j’avais de la pression. Elle a été pesante. L’attente est énorme. Tu es le deuxième plus gros transfert de l’histoire d’un club qui joue le championnat le plus relevé du monde et tu n’as que 21 ans. C’est pour ça que je casse le poteau de corner après mon but contre Manchester. C’était comme une libération et tout le stress est passé sur le poteau. Avec l’âge, tu grandis et les épreuves te renforcent. Si demain, on m’achète 12 millions, je gérerais la chose autrement. Mais vous savez, je suis plus heureux à Charleroi qu’à Huddersfield. J’ai même pensé à arrêter le football avant mon arrivée ici.”

David Henen (Courtrai), son ami : “Quelle est la différence entre la Belgique et l’Angleterre au niveau des entraînements ?”

”Au risque de vous surprendre, il n’y en a pas des masses. On a toujours ce complexe d’infériorité en Belgique mais on se sous-estime vraiment trop. Il faut me citer un joueur formé dans notre pays qui s’est manqué à l’étranger. Ici, les entraînements sont aussi physiques et intenses qu’en Angleterre. À Charleroi, J’ai rarement bossé comme ça. Je sens que je prends en masse et que ça se dessine. Il y a un an ou deux, je ne pouvais pas faire plus de dix kilomètres sur un match. Là, je le fais même en jeûnant. Dans l’engagement par contre, en Angleterre, ton coéquipier n’hésitera pas à te prendre la jambe. Il ne réfléchira pas au match du week-end. C’est tout le temps en condition de match.”

Laurent Depoitre, son coéquipier à Huddersfield : “Quel est ton meilleur souvenir de vestiaires en Angleterre et se croisera-t-on à l’Île Maurice cet été comme il y a un an ?”

”Mon arrivée était top. Il y avait beaucoup de francophones dans le vestiaire et ça m’a facilité la vie. L’Angleterre, c’est beau. Malheureusement, les rêves peuvent vite se finir. On a fait 10 mois en Premier League puis basta. Sur le terrain, mon meilleur souvenir est forcément mon but contre Manchester. Il y avait De Gea, Pogba, Rashford, McTominay. C’est des gars que je prenais à la Playstation. Quand tu marques contre une équipe comme ça, toute la presse parle de toi. Et moi, je suis du genre à tout lire sur moi quand ça se passe bien. C’est mon ego de footballeur (sourire). Je repense à ce match dès que je passe devant mon étagère et que je vois le trophée d’homme du match. Et pour ta deuxième question Laurent, je ne pense pas encore aux vacances. J’ai envie de partir le plus tard possible. Ce serait inquiétant si je savais déjà où j’allais. Mais je te préviendrai dès que j’ai ma destination (rires).”

Joris Kayembe, son coéquipier à Charleroi : “Comment ça se fait que tu aimes trop la mode ? Et tu mets combien de temps le matin pour t’habiller ?”

”C’est mon ADN congolais qui ressort. J’adore le shopping mais je ne suis pas un acheteur compulsif. Mon style, c’est d’être sobre. Pas d’extravagance. Il y a des jaloux dans le vestiaire mais je ne vais pas citer de nom. La classe, tu l’as ou tu ne l’as pas (rires). Et Joris, je ne mets que dix minutes pour m’habiller. C’est comme dans le foot, tout est une question de vista.”