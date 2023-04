Isaac Mbenza ne ferme pas la porte au Congo : “Je suis dispo et ils le savent”

Pour l’ailier, la sélection peut constituer un objectif même s’il ne veut pas être obnubilé par la convocation. “C’est quelque chose d’important mais je ne veux pas me mettre de pression par rapport à ça.”

Le joueur ne ferme pas non plus la porte à la Belgique. La Belgique manque de latéraux et sa reconversion comme piston pourrait offrir des idées à Tedesco s’il continue à aligner les grandes performances.

”Je me focalise sur Charleroi. Le reste viendra avec les performances.”