L'avis de l'expert: Tchatchoua et Nkuba, les ailes du désir

Tout le pays le sait : les paires Preciado - Paintsil et Arteaga - Trésor des axes forts du jeu limbourgeois. Que Felice Mazzù est parvenu à enrayer en leur mettant dans les basques Ken Nkuba d’un côté et Jackson Tchatchoua de l’autre. Les deux produits de la formation carolo ne sont pas que des monstres athlétiques : ils ont démontré que leur palette était complète. Avec une vraie rigueur défensive, eux qui sont d’abord des joueurs offensifs. Ce qu’ils ont rappelé en choisissant bien leurs moments pour monter à bon escient à chaque fois avec des centres dangereux et même un but pour Nkuba.