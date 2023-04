Pour Charleroi, la prochaine saison commence maintenant : “On doit être un candidat aux Champions playoffs”

Pour Mehdi Bayat, la déception est avalée, et seul l’avenir compte. “Les gens parlent du passé, mais moi, je ne veux plus. La seule chose que l’on doit retenir, c’est qu’on peut être fiers. On va préparer la nouvelle saison. Il y aura aussi un mercato d’ici là. Avec ce qu’on a vu, Charleroi devra montrer autre chose la saison prochaine et être un sérieux candidat aux Champions playoffs, qui se disputeront de nouveau avec six équipes.”

Pour atteindre ce but, de nombreux chantiers ont déjà été lancés et d’autres sont en cours. Voici un état des lieux sur les trois prochains mois vierges de matchs officiels qui doivent servir à préparer Charleroi de la meilleure des manières.

S’entraîner sérieusement jusqu’à la mi-mai

Le format de la compétition est ainsi fait. Il disparaît dans un an et c’est tant mieux. “Le championnat est une horreur, souffle Mehdi Bayat. Il faut dire que l’on paye nos joueurs pour disputer des rencontres et là, on ne va rejouer que lors de la prochaine saison avec des entraînements qui vont seulement reprendre à la mi-juin.”

En attendant, les Sambriens vont s’entraîner jusqu’à la mi-avril minimum. Certains internationaux concernés par des échéances en avril comme Zorgane, Ilaimaharitra ou Kayembe ne peuvent se permettre de se mettre à l’arrêt pendant deux mois. Wasinski, prêté à Courtrai, mais libéré de toute obligation par Bernd Storck qui a placé ses joueurs en vacances, reviendra même s’entraîner avec le Sporting avec l’objectif du championnat d’Europe Espoirs.

Pour les autres, il s’agira également de rester sérieux pour garder la forme. “On va relever la tête et directement travailler. Nous n’avons pas le choix de préparer la saison prochaine, commente Mbenza. Ça va être dur de garder la motivation, mais on va faire avec. On peut prendre du plaisir entre nous, car on a un super groupe. Avec la mentalité que l’on a, ce ne sera pas impossible.”

Un mercato déjà bien avancé

Nous avons assez critiqué le manque de vision à long terme l’été dernier – notamment sur le poste de numéro 9 – pour ne pas saluer l’anticipation des dirigeants sur celui à venir. Oday Dabbagh a déjà signé et il rejoindra le Mambourg en juin. L’attaquant palestinien a marqué 11 buts en 21 matchs avant que son club, vexé qu’il parte libre, ne le place en tribunes depuis la fin février.

Dans ce secteur, l’achat de Badji, transfiguré depuis l’arrivée de Mazzù, sera discuté avec le Club Brugge. Bayo, lui, ne prolongera pas l’aventure comme prévu initialement depuis le départ. Il ne devrait pas non plus reprendre les entraînements à Marcinelle. “Je pense que Watford va me rappeler”, confiait-il.

Pour son retour, l’Ivoirien n’est pas satisfait de ses prestations. À défaut d’être décisif avec ses 3 petits buts, il a pourtant pesé dans le jeu. “Ce n’était pas aussi bon que mon premier passage. J’étais motivé, mais je n’ai pas réussi à marquer beaucoup de buts. J’ai eu beaucoup d’occasions, des un contre un, des frappes, mais le sang-froid que j’avais l’année dernière a disparu. Je jouais dans un autre registre qu’avec Edward Still où je cherchais plus en profondeur. Il manquait à mes côtés un profil de faux 10 à mes côtés pour ça.”

Antoine Bernier, qui arrive gratuitement de Seraing en juin, aurait pu remplir ce rôle.

Au milieu de terrain, Zorgane va partir, mais son départ a également été anticipé par l’arrivée de Julien Maggiotti, acheté l’été dernier puis prêté par Laval dans la foulée. Le milieu de terrain s’est rompu les ligaments croisés en novembre, mais sa rééducation se passe mieux que prévu. Il se pourrait même que le Français finisse la saison avec son club, en lutte pour son maintien en Ligue 2.

Un cran plus bas, Andreou cherchera du temps de jeu ailleurs. Après son prêt réussi à Courtrai, Wasinski incarne une option pour composer la charnière centrale. Il faudra par contre trouver un remplaçant à Nkuba, courtisé ardemment.