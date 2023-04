Un nul au goût de défaite pour Charleroi

Alors, le Mambourg a vibré lorsqu’il a cru voir la tête de Bayo le délivrer avant que Vandevoordt ne la détourne (21e). Il s’est levé lorsque la frappe de Zorgane a léché la lucarne du portier limbourgeois (24e). Et il s’est rassis lorsque Samatta a profité de l’apathie du duo Knezevic-Marcq et du toucher de balle parfait de Paintsil (31e, 1-2).

Les Zèbres auraient pu être liquéfiés par leur défense beaucoup trop perméable depuis un mois et le réalisme genkois mais rien n’est jamais définitivement perdu quand on porte les couleurs de Charleroi et qu’on est entraîné par Felice Mazzù.

Avec peut-être l’énergie du désespoir guidé par l’avantage de deux buts du Cercle à Zulte à la mi-temps mais avec la certitude qu’il leur restait 45 minutes pour inverser la tendance et qu’ils ne pourraient compter qu’eux sur eux-mêmes, les Carolos sont revenus des vestiaires avec de l’envie et de la hargne plus que de la rigueur tactique.

Mbenza doit se demander pourquoi les barres transversales du pays lui en veulent autant (48e) après celle du Standard. Et comme à Sclessin, Nkuba, sur un service de Mbenza, a remis Charleroi dans le match (51e, 2-2).

Somers a tué les Zèbres à 150 kilomètres du Mambourg

Comme une évidence, l’issue de cette saison ô combien particulière ne pouvait se dérouler que dans les derniers instants. Avec l’effondrement des Brugeois à Waregem, l’irrationnel prenait le dessus. Quelques secondes après l’égalisation des Waregemois à 150 kilomètres de là, on a vu le banc carolo s’agiter. Que faire pour bien faire ? Comment garder l’équilibre face au leader du championnat alors qu’un nul pouvait tout autant suffire à poursuivre ou stopper prématurément la saison ?

Qualifiés virtuellement, les partenaires de Mbenza dansaient sur un fil prêt à rompre à tous moments en fonction des résultats des autres matchs mais aussi en état de se consolider si Nkuba avait mieux placé sa frappe (83e). Il a finalement fini par se casser à cause du but brugeois de Somers à Waregem.

Paradoxalement, ce n’est pas dimanche que les Hennuyers ont perdu leur qualification. C’était même presque un miracle de pouvoir revendiquer le top 8 après un tel début de saison sous Edward Still avec 16 petits points en 14 matchs. On ne cessera également de rabâcher les trois points perdus à cause de la T4 face à Malines. Ils ont manqué cruellement ce dimanche soir.

Tout n’est pas à noircir et l’avenir s’annonce ensoleillé mais ce lundi matin, les Zèbres risquent bien de se réveiller avec la gueule de bois sans avoir bu.