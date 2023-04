Édito : Félicitons la direction de Charleroi

Ce qui s’est passé à Charleroi il y a cinq mois va au-delà de ce folklore des tribunes. Un individu a fait stopper un match sciemment en jetant un engin pyrotechnique alors qu’il avait été averti quelques instants plus tôt, à l’instar des spectateurs présents au Mambourg lors de cette longue soirée d’hiver, que ce serait fatal à l’issue de la rencontre. Pire, il a bouleversé la saison des Carolos et l’a fait stopper prématurément.

Qu’on le veuille ou non, cet épisode, tiré en longueur par l’apathie de la justice sportive, a perturbé les Zèbres. La lenteur de la justice civile est encore plus prononcée mais en prenant ce choix de poursuivre “le supporter” devant les tribunaux, les dirigeants de Charleroi réaffirment leur autorité et placent un cadre qui avait été bafoué ce soir-là.

Certains leur ont assez reproché de ne pas pondre un communiqué après l’épisode “des rats” à Sclessin pour regretter maintenant leur juste fermeté. C’est une bonne manière d’envoyer le signal que le Mambourg n’est pas un territoire anarchique d’autant plus que le club soutient ses supporters pour l’utilisation des fumigènes lorsque l’activité est préparée et encadrée, chose rare à notre époque.

Si certains fans trouveront cette décision, de souhaiter faire payer l’un des leurs, exagérée, ils n’auront qu’à ce se souvenir ce week-end pour quelles raisons ils se trouvent dans leur fauteuil devant le début des playoffs. Si cela ne suffit pas, nul doute que le début du prochain championnat passé dans ce même canapé, en raison du huis clos infligé par la CBAS, ne les ramène à la raison.