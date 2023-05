La saison prochaine, le Sporting de Charleroi B devra se renforcer pour moins douter

Comme d’autres clubs de l’élite qui ont hissé une équipe dans les divisions inférieures (Challenger Pro League, Nationale 1 ou D2 amateurs), Charleroi partait dans l’inconnu, l’été dernier. “On ne sait pas où on va. C’est nouveau pour nous et pour le football belge”, affirmait à l’époque l’entraîneur Abder Ramdane, licencié en mars.

Un puzzle pas simple à agencer

Son effectif était majoritairement composé de jeunes joueurs qui, pour la plupart, découvraient le football adulte. Un niveau, une intensité et des enjeux à apprivoiser. “C’est super intéressant pour eux d’affronter des hommes. C’est la grande différence. En U18 ou U21, il n’y avait pas de véritable challenge. Que tu gagnes ou que tu perdes, ça ne changeait rien en termes de pression, ajoutait Ramdane. Ils ont découvert un autre monde. Un championnat dans lequel les adversaires jouent aussi pour arrondir leurs fins de mois, et ce n’est pas anodin. C’est un test extraordinaire pour nos jeunes. ”

Il a fallu forger un collectif mêlant jeunes du centre de formation et éléments venus de l’extérieur, dont Adrien Bongiovanni, Mitchy Ntelo (SL16 FC), Mathieu Muland et Ernest De Neve De Roden (Grez-Doiceau), Levi Malungu (retour de Maastricht), Robin Denuit (retour de Seraing) ou encore Nathan Okumu (arrivé de Waasland-Beveren en janvier). Un puzzle pas toujours simple à agencer.

La méthode Abder Ramdane – qui devait faire avec des profils inadéquats à certains postes – n’a pas franchement fonctionné, avec un groupe si jeune. Le bilan fin 2022 était inquiétant : 13 points sur 51 avec 12 défaites en 17 matchs.

Après une trêve internationale mise à profit pour analyser les manquements et recentrer le projet, le début d’année fut nettement meilleur avec un partage aux Francs Borains (1-1, le 7 janvier) et deux victoires primordiales face à des concurrents directs que sont Mandel United (1-0, le 14 janvier) et Rupel Boom (2-0, le 10 février). Notamment grâce à quelques renforts dont Valentine Ozornwafor et Josué Doké. Et un Bongiovanni décisif (13 buts) au point d’ensuite doucement intégrer le noyau de Felice Mazzù.

Frank Defays assure l'intérim depuis la séparation avec Abder Ramdane, début mars. ©PCR

Un changement de coach bénéfique

Mais début mars, après un 1 sur 9 et une lourde défaite concédée au Patro Eisden (4-0), la direction a tranché et remercié Abder Ramdane, au grand étonnement de l’intéressé.

C’est Frank Defays, adjoint de l’équipe A, qui a alors assuré un intérim… toujours en cours puisqu’il reste deux matchs. Une approche différente et un électrochoc payant, même si du travail et quelques gueulantes ont bien sûr été nécessaires. La dernière en date samedi à la mi-temps contre Knokke. Même Felice Mazzù, présent au match, est descendu dans le vestiaire pour haranguer l’équipe.

Depuis plusieurs semaines, les Zébra Élites, parfois en réussite, ont aussi pu compter sur l’apport de joueurs professionnels. Pierre Patron, Ryota Morioka, Stelios Andreou ou encore Nikola Stulic ont disputé quelques matchs, avec plus ou moins d’impacts. Amirhossein Hosseinzadeh a également joué – et marqué – contre les Côtiers.

Quoi qu’il en soit, voilà les Zébra Élites invaincus depuis huit matchs, et officiellement sauvés. Mission accomplie, donc. Tant bien que mal.

Les deux derniers matchs – à Heist et contre les Francs Borains – seront sans pression. Et permettront une revue d’effectif pour la saison prochaine. Qui devra être celle de la confirmation.

Un groupe à renforcer, avec Defays ?

D’ici là, il sera vite temps de se pencher sur la construction du nouveau noyau. En commençant par trouver un entraîneur principal. Un poste qui aurait été proposé à Frank Defays. Mais cumuler semble compliqué sur la durée.

Le groupe devra également être rééquilibré. Et renforcé.

Certains joueurs sont toujours sous contrat – ou ont été prolongés – dont Monticelli, Dalle Molle, Denuit, Lutte et Lokembo. À l’inverse, Malungu ne sera pas conservé, et Chiacig est parti.

Le cas Bongiovanni, qui a maintenant 23 ans et qui arrive à un moment charnière de sa carrière, devra aussi être réglé.