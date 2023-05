Ali Gholizadeh a vécu l’enfer en Turquie : “J’ai passé une semaine sans pouvoir dormir”

Le tremblement de terre

À peine une semaine après s’être engagé pour un prêt avec option à Kasimpasa, en première division turque, Ali Gholizadeh (27 ans) a pu disputer un quart d’heure lors du déplacement à Hatayspor, le 5 février 2023. Mais il était naturellement bien loin d’imaginer la suite de cette soirée cauchemardesque. “Normalement, on devait reprendre l’avion après le match, rembobine Gholizadeh, les souvenirs frais malgré le traumatisme. Mais le vol a été annulé et le suivant était prévu le lendemain matin vers dix heures. On a donc passé la nuit dans un hôtel tout proche. ”

Quelques heures plus tard se déclenchait un terrible tremblement de terre qui touchait la Syrie mais essentiellement la Turquie, faisant plus de 50 000 victimes. Hatay fut l’une des zones les plus touchées. “Il faisait nuit. Tout à coup, je me suis réveillé à cause des fortes secousses. Pas un petit tremblement, c’était vraiment fort. Tout le monde a vu les images… C’était terrible. ”

guillement J'ai prié Dieu. Même pas pour moi mais pour ma famille et ma femme.

Des moments que le joueur de Charleroi n’oubliera jamais. Il décrit : “Très vite, tout le monde a tenté de sortir. Dans la cohue, j’ai heurté une table qui m’a cassé une côte. Une fois dehors, ça a encore tremblé plusieurs fois. Plein de bâtiments s’effondraient autour de nous, des gens criaient, pleuraient… Je ne saurais pas décrire le sentiment qui m’a traversé à ce moment précis. J’ai prié Dieu. Même pas pour moi, parce que je pensais que je ne survivrais pas mais pour ma famille et ma femme. Personne de l’équipe n’a été blessé. Par chance, notre hôtel ne s’est pas écroulé. On a survécu à l’enfer. ”

Au milieu de l’apocalypse, la délégation de Kasimpasa a finalement pu rejoindre Adana, à environ deux heures de route. “De là, on a pris un jet privé pour rentrer au club, à Istanbul. Sains et saufs. ”

Son prêt à Kasimpasa

C’était un secret de polichinelle au dernier mercato hivernal : Ali Gholizadeh souhaitait quitter Charleroi. “Pour plusieurs raisons”, rappelle aujourd’hui l’Iranien. À la fois sportives mais aussi privées puisqu’il tenait à se rapprocher de son épouse, enceinte, rentrée en Iran. “Je ne regrette pas ce choix parce que je sais pourquoi j’y suis allé. Tout ce qui a pu se passer ensuite, c’est la vie, c’est le football. ”

guillement Je ne regrette pas ce choix. Je sais pourquoi j'y suis allé.

À la suite du tremblement de terre, le championnat turc a évidemment été mis sur pause. “Je n’ai plus dormi pendant une semaine. Je me réveillais en tremblant, je ressassais… ”

En mars, après un mois d’interruption, Kasimpasa a repris la compétition. Ali Gholizadeh a tant bien que mal poursuivi le cours de sa vie de footballeur. Pas longtemps. Trois matchs. Dont un comme titulaire, contre Ümraniyespor, le temps d’adresser une passe décisive à un certain Mamadou Fall (141 matchs pour le Sporting). “J’étais heureux de le retrouver à Kasimpasa. Déjà à Charleroi, c’était l’un de mes meilleurs potes. Ça marche bien pour lui là-bas (NdlR : sept buts et six assists cette saison)”, raconte l’Iranien, décidément malchanceux.

En discussion avec Felice Mazzù à Charleroi le 26 décembre 2022. ©VKA

Sa blessure et son futur

Quelques jours après ce premier assist, le sort s’est acharné sur l’international iranien (30 sélections). Lors d’un match amical avec son équipe nationale, face à la Russie (1-1, le 23 mars), il a été touché au genou. “J’ai dû être opéré au ménisque quelques jours plus tard, retrace-t-il. Aujourd’hui, je ne ressens plus trop de douleurs mais j’en ai encore probablement pour trois ou quatre mois. ”

Une blessure que le génial petit gaucher relativise après ce qu’il a vécu en Turquie. Mais qui poussera inévitablement Kasimpasa à ne pas lever l’option d’achat incluse dans le prêt. “J’ai encore deux ans de contrat à Charleroi. Je vais d’abord guérir et essayer de retrouver mon niveau. On verra pour la suite.” Qu’on lui souhaite plus heureuse, entouré de ses proches.