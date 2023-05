Entre padel et amical, comment les Zèbres ont tué le temps sans playoffs

guillement "On ne va pas le cacher, c’est dur de s’entraîner sans but ni perspectives."

Cela s’est vu ce mardi lors de la défaite amicale et sans grand rythme concédée contre le RFC Liège (2-3). "On ne va pas le cacher, c’est dur de s’entraîner sans objectif ni perspective, admet Isaac Mbenza. Ça fait partie du format du championnat. La saison dernière, on était bien content d’être en playoffs. Cette fois, c’est sans nous et on doit l’accepter.”

Padel et séances ludiques

Pour éviter la monotonie, voire la frustration qui pourrait survenir, et surtout briser l’ennui, Felice Mazzù a concocté un programme allégé à son groupe ces quinze derniers jours. Pas de véritable travail physique mais plutôt de la légèreté.

“Le coach essaie de varier les séances et de proposer des exercices qui nous plaisent pour qu’on prenne du plaisir. Du jeu, des petites oppositions et de la finition, énumère Mbenza. Je pensais que ce serait plus pénible. On essaie de faire les choses correctement en mettant quand même de l’intensité pour que le temps passe plus vite.”

La semaine passée, les Zèbres ont également eu droit à une après-midi padel. L’occasion de sortir de la routine, de s’amuser et de souder un peu plus encore le collectif.

Ce mardi, Mazzù avait donc planifié un amical face au RFC Liège, fraîchement assuré de son accession à la Challenger Pro League. “On continue de s’entraîner parce qu’on est professionnels et qu’on se doit de remplir notre travail. Mais jouer un amical contre un adversaire qu’on ne connaît pas, ça fait quand même du bien, souligne encore Mbenza. Ça change des oppositions entre nous à Marcinelle. Ça permet aussi à ceux qui jouent moins de recevoir du temps de jeu.”

Positif pour les blessés

Il y a aussi ceux qui voient cette période creuse comme une opportunité. Dont Martin Wasinski, de retour de son prêt sec à Courtrai, ou Mehdi Boukamir, guéri, et Jules Van Cleemput, qui a également pu emmagasiner une mi-temps ce mardi. “Il y a encore un peu de boulot pour être prêt physiquement mais c’est déjà ça”, savoure le défenseur peu épargné par les malheurs (cheville, ischios…) et qui a repris collectivement depuis bientôt trois semaines. “Je me sens mieux. Les entraînements et ce genre de match me font gagner du temps. ”

Enfin une éclaircie dans des derniers mois particulièrement sombres. “Je n’étais pas bien mentalement et j’ai même réfléchi à arrêter ma carrière parce qu’à un moment donné, quand vous enchaînez les blessures, il faut peut-être bien vous dire que ça ne va pas… Finalement, j’ai essayé de nouveaux procédés et je retrouve doucement mes sensations.”

Pour lui donner un peu de baume au cœur – et parce qu’il représente une solide solution et une vraie valeur marchande lorsqu’il est apte – le Sporting a levé l’option incluse dans son contrat, portant désormais jusqu’en 2024. “J’étais surtout concentré sur ma revalidation mais c’est vrai que cela m’offre une sécurité financière pour la saison prochaine.”

Signera-t-il bientôt un nouveau bail ? “Il y a plusieurs options, évacue-t-il. On se mettra bientôt autour de la table.”

Il doit prioritairement redevenir un footballeur à temps plein, et être enfin épargné par la guigne.

La fiche du match : Charleroi – RFC Liège 2-3

Buts : 38e Gendebien (0-1), 42e Prud’homme (0-2), 44e Boukamir (1-2), 79e Perbet (1-3), 90e + 1Hosseinzadeh (2-3).

CHARLEROI (1re mi-temps) : Patron ; Van Cleemput, Marcq, Boukamir ; Nkuba, Wasinski, Zorgane, Tchtachoua ; Mbenza, Badji, Bayo.

CHARLEROI (2e mi-temps) : Patron ; Andreou, Ozornwafor, Knezevic ; Nkuba (75e Benaets), Ilaimaharitra, Heymans, Tchatchoua, Hosseinzadeh ; Badji (70e Mbenza), Stulic.

RFC LIÈGE (1re mi-temps) : Lejoly ; Nyssen, Van den Ackerveken, Bustin, D’Ostilio ; Cavelier, Merlen, Reuten, Gendebien ; Prud’homme, Panepinto.

RFC LIÈGE (2e mi-temps) : Debaty ; Massart, Lambot, Van den Ackerveken, Bruggeman ; Mouchamps, Loemba, Besson, Arslan ; Mouhli, Panepinto (68e Perbet).