Charleroi : Zan Rogelj, une nouvelle arme à droite

Le Sporting le décrit comme un “ailier droit polyvalent très dynamique”, un profil activement recherché pour combler un manque et renforcer un poste affaibli par la récente blessure de Ken Nkuba et les nombreuses rechutes de Jules Van Cleemput.

“Il est capable de jouer comme défenseur latéral droit ou comme ailier dans différents systèmes tactiques, nous précise Marten Wilmots, avec qui il a porté les couleurs du NK Triglav, son club précédent, en Slovénie. À l’époque, on jouait le bas de classement, donc on opérait souvent via des contre-attaques. On pouvait régulièrement exploiter sa vitesse et sa capacité à répéter les efforts. C’est un joueur endurant. ”

Une caractéristique qui colle aux exigences du poste de piston dans le système mis en place par Felice Mazzù à Charleroi. Et qui pourrait servir dans une défense à quatre. “Musculairement, ce n’est pas une brindille (sic) mais pas le plus costaud non plus. Il est gainé et tient bien sur ses jambes”, sourit le fils de Marc Wilmots.

guillement Une étape logique dans sa construction de carrière.

Rodelj semble donc avoir la polyvalence comme autre atout précieux. “Et une très bonne mentalité, un caractère assez calme, ajoute son ancien coéquipier, pas étonné pas la progression linéaire de cet international slovène (3 sélections). Il était titulaire en Slovénie à 19 ans puis a bien progressé en Autriche durant trois saisons. Le championnat belge devrait bien lui convenir et je pense que c’est une étape logique dans sa construction de carrière. ”

Kayembe officiellement à Genk

Dans le sens des départs, comme annoncé depuis plusieurs jours, Charleroi a collaboré au transfert de Joris Kayembe vers Genk – le montant n’a pas filtré. En trois ans et demi au Sporting, le latéral gauche a totalement relancé sa carrière (116 matchs). Il a signé un contrat de trois saisons (+ une en option) dans le Limbourg où il disputera la Coupe d’Europe.