Pourtant en mauvaise posture il y a quelques semaines, l’arrivée de Frank Defays a changé la donne avec un bilan de cinq victoires, cinq nuls et seulement deux défaites.

"L’essentiel était le maintien, puis essayer d’apporter à ces jeunes joueurs qui ont le potentiel, le souci du détail qui fait la différence, et qu’il faut à tout moment anticiper et ne pas constater", soulignait Frank Defays qui revenait sur le match du jour : "On a manqué de maturité sur certaines actions, ainsi que d’efficacité dans les deux rectangles. Il y avait de la profondeur et de l’espace, mais nous n’avons pas réussi à finaliser nos occasions. Quand le RFB a doublé la mise, c’est devenu compliqué mentalement."