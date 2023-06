Mercato : Charleroi est déjà bien avancé, mais…

On savait depuis janvier que l’attaquant palestinien Oday Dabbagh (24 ans) arriverait libre du FC Arouca (D1 portugaise), tout comme l’offensif polyvalent Antoine Bernier (25 ans), de Seraing. À ces deux profils s’est ajouté le latéral droit slovène Zan Rogelj (23 ans), que Charleroi a engagé librement pour quatre saisons en provenance du WSG Tirol (D1 autrichienne).

Dans le sens des départs, celui de Joris Kayembe vers Genk a également été officialisé, le 17 mai dernier.

La suite ? Bien que la direction et le staff souhaitent un maximum de stabilité, il est possible que le mercato carolo soit plus mouvementé qu’attendu. Voici les grandes lignes poste par poste.

Malgré une saison mitigée, Hervé Koffi suscite de l'intérêt à l'étranger. ©PCR

Gardien : vers deux départs ?

Le titulaire Hervé Koffi (26 ans), qui a vécu une saison émotionnellement et sportivement contrastée, pourrait recevoir son bon de sortie. Le Burkinabé – déjà pisté par Lorient en janvier – suscite en tout cas de l’intérêt à l’étranger. Sa doublure Pierre Patron a disputé six matchs en championnat lorsque Koffi était dans le creux, mais aussi sept avec les U23 en Nationale 1. Le Français de 25 ans souhaite retrouver un statut de numéro 1 et, conscient que ce ne sera vraisemblablement pas possible à Charleroi, il a demandé à son agent d’activer ses recherches.

La direction n’est évidemment pas restée les bras croisés et a déjà sondé plusieurs pistes pour combler ce(s) probable(s) départ(s). Dont des noms bien connus en Belgique.

Derrière, toujours sous contrat, le numéro 3 Martin Delavallée aspire à grimper dans la hiérarchie. Matteo Chiacig, en proie à des difficultés personnelles, a déjà quitté le club depuis plusieurs mois. Le jeune Nicolas Closset lui succédera chez les U23.

Quant à Didier Desprez, prêté à l’Atlético Paris, il ne reviendra vraisemblablement pas.

Martin Wasinski (ici au duel avec l'Unioniste Boniface) est revenu de son prêt à Courtrai avec un tout autre statut.

Une défense à rééquilibrer

À Charleroi, le principal secteur à rééquilibrer est celui de la défense. À l’heure actuelle, les trois postes centraux sont triplés. C’est évidemment trop. Il faudra trancher. Il nous revient que Loïc Bessilé, de retour d’un prêt de six mois à Eupen, négocie son départ. Une solution devrait aussi être trouvée pour Valentine Ozornwafor, même si Felice Mazzù a régulièrement vanté son excellente mentalité.

Selon nos informations, alors qu’il lui reste un an de contrat, Jonas Bager pourrait aussi se diriger vers un ailleurs cet été.

Le Sporting a déjà globalement anticipé ces (probables) départs. D’abord en interne avec le retour de blessure de Jules Van Cleemput et celui de Martin Wasinski, dont le prêt à Courtrai lui a été bénéfique. Il revient avec un autre statut qu’il entend faire valoir.

Enfin, Charleroi a, comme déjà écrit, transféré Zan Rogelj. Malgré son profil de latéral, il est capable d’évoluer au poste de back droit dans une défense à quatre.

Le milieu suspendu au choix de Zorgane

Ce n’est pas un secret : Adem Zorgane est le joueur le plus bankable du Sporting. L’international algérien (8 sélections) a encore surnagé la saison dernière et semble prêt à franchir une étape. Avec son entourage, il ne s’en cache pas. À 23 ans, il veut jouer la Coupe d’Europe. Il y a de l’intérêt tous azimuts et la Ligue 1 (Lyon, Lens…) tient la corde. D’après une source, au moins une offre aux alentours de 6 millions d’euros aurait déjà été rejetée. Pour terminer l’année fiscale dans le vert, Charleroi doit vendre encore au moins un joueur avant le 30 juin. Sera-ce Zorgane ? Si oui, il faudra le remplacer.

Son remplaçant pourrait être Julien Maggiotti. Acheté l’été passé, mais resté en prêt dans son club de Laval, le milieu de terrain français a cartonné en première partie de saison en Ligue 2 (7 buts, 4 passes décisives en 15 matchs) avant de se déchirer les ligaments croisés du genou, mi-novembre. Il a rejoué trois bouts de matchs en fin de saison. Officiellement, il devrait être présent à Charleroi au moins pour la reprise des entraînements, lundi. Pour combien de temps ? La suite dépendra de sa forme physique et de son intégration, mais des bruits venus de France affirment que des clubs le scrutent de près, dont le SC Bastia… et Laval.

Ryota Morioka a peu joué la saison dernière. ©PDV

Ken Nkuba ? Après sa bonne saison sur l’aile droite, et bien qu’il doive tirer un trait sur l’Euro Espoirs (21 juin – 8 juillet) en raison d’une blessure au ménisque, le joueur de 21 ans peut prétendre à un transfert cet été. Mais puisque la malchance s’en est mêlée, son retour sur les terrains n’est pas attendu avant fin août…

Après avoir discuté avec Anderlecht l’été dernier, et Saint-Étienne en janvier, Marco Ilaimaharitra sait aussi que la direction ne le bloquera pas en cas d’offre satisfaisante.

Un autre cas pose question à Charleroi. Celui de Ryota Morioka. Le Japonais (32 ans) se plaît en Belgique, mais il a passé plus de temps à l’infirmerie ou sur le banc que sur le terrain la saison dernière, et son profil semble moins approprié aux souhaits et exigences de Felice Mazzù. À un an de la fin de son contrat, Morioka devra faire un choix.

Enfin, Ali Gholizadeh, revenu blessé de son prêt pourtant bien entamé à Kasimpasa (Turquie), va poursuivre sa revalidation en Belgique, mais ne restera pas au Sporting.

Une attaque renouvelée mais parée

Malgré la fin de prêt mitigé de Vakoun Bayo, rentré (en transit ?) à Watford, le secteur est déjà bien fourni avec Nikola Stulic et Oday Dabbagh. Charleroi reste attentif à la situation de Youssouph Badji, dont le prêt au Club Bruges se termine officiellement le 30 juin. La clause de transfert, estimée à 2,5 millions d’euros, est trop élevée. Mais le Sporting croit en lui… Affaire à suivre.

Sans oublier Nadhir Benbouali qui poursuit sa revalidation au genou. Et le polyvalent Antoine Bernier, capable de jouer comme deuxième attaquant ou sur un flanc.

Quant à Anthony Descotte – rappelé par Jacky Mathijssen pour l’Euro Espoirs – son prêt de 18 mois à Utrecht court toujours. Tout comme celui de Nauris Petkevicius à Zalgiris (Lituanie).