Steeven Willems a entamé sa reconversion au Sporting de Charleroi : “J’ai toujours su que je voulais devenir entraîneur”

Pratiquement un an et demi après une rupture de contrat “d’un commun accord” – avec l’une des parties plus d’accord que l’autre – alors qu’il restait six mois avant l’échéance théorique, Steeven Willems a fait le deuil d’une fin de carrière anticipée de joueur. La faute à un corps fragilisé, meurtri – notamment par une rupture des ligaments croisés – et une dernière blessure aussi difficilement diagnostiquée que soignée, au talon du pied gauche.

À lire aussi

Le défenseur français (32 ans), qui n’a connu que le Sporting de Charleroi dans sa carrière professionnelle (158 matchs), est désormais occupé à vivre une transition vers la seule reconversion envisageable à ses yeux : celle d’entraîneur.

Steeven Willems (à droite) avec Francis N'Ganga et Felice Mazzù, en octobre 2016. ©BELGA

Steeven, le deuil de votre carrière est-il accompli ?

(Il prend une grande respiration) “Oui, mais malgré l’aide et la compréhension de ma famille et de mon agent, ça n’a pas été simple. Je sais que, sans toutes mes blessures, j’aurais réalisé une meilleure carrière. Et que j’aurais facilement pu jouer jusqu’à 35-36 ans. Quand je tire le bilan, je vois beaucoup de regrets. Je me demande pourquoi moi. Je pense que c’est génétique parce que j’étais rigoureux dans la gestion de mon corps.”

guillement J’ai refusé des offres. J'aurais été incapable de réussir les tests physiques.

Votre dernier match remonte au 9 janvier 2021, à Ostende. Le processus a été long.

”J’ai longtemps refusé de me résoudre à cette fin de carrière anticipée. J’ai consulté des spécialistes, je me suis soigné, j’ai enchaîné les longs mois de revalidation… mais la douleur revenait. En janvier 2022, le club m’a libéré alors que mon contrat courait jusqu’à juin. Une décision que j’ai eu du mal à accepter mais que j’ai comprise avec le temps. Je suis quelqu’un de très objectif sur la vie et j’aurais probablement fait la même chose à leur place (NdlR : il pose un regard au loin). En attendant, cet été-là, je gardais la forme et j’y croyais encore. J’ai d’ailleurs reçu des offres de France (Ligue 2 et Nationale) et de Belgique (D1B), mais j’ai tout refusé. J’avais mal et j’aurais été incapable de réussir les tests physiques. À la fin du mercato, j’ai commencé à me faire une raison et me dire qu’il fallait peut-être tirer un trait sur tout ça.”

À lire aussi

Pourtant vous avez à nouveau été opéré de votre excroissance osseuse, en avril dernier…

”Dans l’unique but de pouvoir continuer à pratiquer du sport pour mon plaisir et vivre normalement sans douleurs. Quand vous avez été sportif professionnel et que vous ne pouvez même plus faire un peu de tennis ou de course à pied, le vide est immense. J’ai encore deux vis dans le talon, j’ai perdu de la force dans le pied et le mollet mais l’opération était indispensable. Les infiltrations ne suffisaient pas. Je serai bientôt retapé, ça diminue.”

Steeven Willems face à Makhtar Gueye (Ostende), le 15 août 2020. ©BELGA - Virginie Lefour

Preuve que vous n’en voulez pas au Sporting, vous y entamez votre reconversion.

”J’ai toujours su que je voulais devenir entraîneur. Avant même de vouloir être joueur, d’ailleurs. Je me rends compte qu’il faut énormément répéter les choses, mais j’adore transmettre. J’entame le diplôme UEFA A au mois de septembre mais, dès la saison dernière, j’ai voulu prendre de l’expérience au sein de l’école des jeunes. Alain Decuyper et Damien Ovart (NdlR : l’ancien et le nouveau directeur de l’académie) ont été réceptifs. J’ai suivi différentes catégories et intégré le staff des U13 en janvier. La saison prochaine, je reprendrai cette équipe avec Benjamin Ramelot. On est très complémentaire.”

guillement Si j’ai réussi, beaucoup d’autres le peuvent aussi.

Quel genre d’entraîneur serez-vous ?

”Pour l’instant, je suis dans la posture de l’adjoint. Aux yeux des enfants, même si j’ai été joueur professionnel, je ne suis pas encore la figure de l’autorité. Je prends donc plutôt le rôle du grand frère, qui conseille. Ça changera quand je serai entraîneur principal, je l’espère dans quelques années.”

Avec quelles caractéristiques ?

”Je suis très amical et souriant. Mais en parallèle, très travailleur. Très exigeant. C’est ce qui m’a permis de faire une carrière, aussi petite soit-elle. Je n’étais pas spécialement un grand talent, mais j’ai bossé. Si j’ai réussi, beaucoup d’autres le peuvent aussi. Voilà le message que je veux transmettre aux jeunes joueurs.”

Vous ambitionnez à terme d’entraîner chez les pros ?

”Bien sûr que j’aspire à gravir les échelons, mais chaque chose en son temps. J’ai encore beaucoup de choses à apprendre. J’ai en tout cas envie de me développer au Sporting. J’ai le club dans le sang depuis tout ce temps (sourire).”