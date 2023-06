Felice Mazzù après le premier amical de Charleroi remporté face à Mons : “Il reste du travail”

Pour combler les indisponibilités (Koffi, Patron, Bessilé, Maggiotti, Nkuba, Tchatchoua, Hosseinzadeh, Gholizadeh et Benbouali) et pouvoir respecter son plan initial, l’entraîneur du Sporting a tout de même dû faire appel au jeune Thomas Lutte – aligné dans l’entrejeu durant les quarante-cinq premières minutes – et l’attaquant des U23 Mitchy Ntelo, unique buteur, qui a épaulé Youssouph Badji aux avant-postes en seconde.

Felice Mazzù en discussion avec son attaquant Nikola Stulic. ©JIMMY BOLCINA

Un tempo trop lent

Face à une équipe de Mons qui sera très ambitieuse en D2 ACFF cette saison, mais qui n’avait que trois entraînements dans les jambes – programmés justement pour ce match amical avant une nouvelle pause -, Charleroi a éprouvé bien des difficultés à proposer du contenu, essentiellement en première mi-temps. L’herbe, trop haute et trop sèche, n’a pas facilité le jeu rapide et fluide.

guillement Il manquait aussi certains automatismes.

”On sort d’une semaine avec de grosses charges de travail mais, clairement, on voit qu’il reste du travail, commentait Felice Mazzù, qui avait aligné un 3-5-2 désormais classique. Le tempo en première mi-temps n’était pas suffisant et il manquait certains automatismes.”

Antoine Bernier a provoqué un penalty ensuite loupé par Marco Ilaimaharitra.

Il fallait d’ailleurs une phase arrêtée pour se montrer dangereux : un corner de Mbenza repris de la tête par Marcq, sur la transversale (24e). De l’autre côté, Delavallée s’interposait parfaitement devant Koné (1re), et Kumbi canonnait au-dessus (35e).

”C’était mieux en deuxième mi-temps. On s’est créé suffisamment de situations pour marquer davantage face à cette belle équipe de Mons, mais il n’y a pas de conclusion à tirer après un tel match, disait encore Mazzù, qui souhaite voir ses joueurs déterminés à tout gagner, même les matchs amicaux. On doit pouvoir être tolérant. Il reste une marge de progression et on est en phase de construction, mais si on rate ce genre d’occasions en championnat, on perdra des points et ça posera problème.”

Grosse chaleur ce dimanche sur Mons. ©JIMMY BOLCINA

Ilaimaharitra a par exemple raté un penalty provoqué par Bernier (50e, poteau). Van Cleemput a opéré le mauvais choix face au but (47e et 85e) et Badji aurait dû mieux faire devant le gardien montois Vandermeulen (86e).

Le Sporting a dû s’en remettre à Mitchy Ntelo, attaquant des U23, pour trouver la faille, idéalement servi par Knezevic au petit rectangle (0-1, 53e).

Trois des quatre nouveaux ont joué

Ce match – qui avait débuté par un vibrant hommage à Cédric Roussel décédé la veille – était aussi l’occasion de voir à l’œuvre pour la première fois trois des quatre nouvelles recrues carolos : Zan Rogelj, très vif sur l’aile droite ; Antoine Bernier, remuant balle au pied et intelligent dans ses infiltrations ; ainsi que Oday Dabbagh, intéressant dans ses décrochages mais trop lent pour enchaîner (17e).

Encore en délicatesse physique, Julien Maggiotti n’a pas joué. Cela risque d’être encore un peu court pour le deuxième amical, samedi à Tournai.

CAN U23 : Boukamir titulaire

Engagé à la Coupe d’Afrique des nations U23 avec le Maroc, Mehdi Boukamir a disputé l’intégralité du match remporté face à la Guiné (2-1), au même titre que Bilal El Khannouss.

Monticelli touché à l’épaule

Monté à la pause et auteur d’une bonne mi-temps dans le couloir gauche, le jeune Roméo Monticelli, touché à l’épaule gauche, a dû mordre sur sa chique pour terminer le match.

Koffi au repos

Rentré jeudi de ses obligations internationales, le gardien burkinabé Hervé Koffi a passé ses tests physiques et s’est entraîné en salle avec un kiné. Il souffre légèrement du poignet et n’a fort logiquement pas joué ce dimanche.

Entraînement mardi

Les Zèbres sont en congé ce lundi et reprendront les entraînements mardi.

CHARLEROI (1re mi-temps) : Delavallée ; Bager, Marcq, Wasinski ; Rogelj, Zorgane, Lutte, Morioka, Mbenza ; Dabbagh, Stulic.

CHARLEROI (2e mi-temps) : Delavallée ; Knezevic, Ozornwafor, Andreou ; Van Cleemput, Ilaimaharitra, Heymans, Monticelli, Bernier ; Badji, Ntelo.

Le but : 53e Ntelo (0-1).