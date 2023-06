Des jeunes aux dents longues : qui seront les petits nouveaux dans le groupe de Felice Mazzù ?

Pour ne citer qu’eux : Anthony Descotte en 2021 et le nouvel arrivant Ernest De Neve en 2022, fraîchement débarqué de Grez-Doiceau, avaient inscrit des buts en préparation, notamment contre Fola Esch, le Racing FC Union Luxembourg et Seraing. On ne les avait pratiquement plus vus en A par la suite.

À lire aussi

Cette année, c’est Mitchy Ntelo, attaquant des U23, qui a marqué l’unique but du premier amical à la RAEC Mons, dimanche après-midi (0-1). Tout comme Thomas Lutte (dix-huit ans) et Roméo Monticelli (dix-sept), qui ont complété le groupe de Felice Mazzù au Tondreau, l’ancien joueur du Standard ne fait pourtant pas partie intégrante du noyau professionnel. Ils l’intègrent parcimonieusement au gré des absences et de leurs performances.

Un plat du pied sécurisé pour Mitchy Ntelo, auteur du 0-1 dimanche à Mons. ©JIMMY BOLCINA

Ne pas faire les mêmes erreurs

Cette saison, la philosophie déterminée par Felice Mazzù et son adjoint Frank Defays – qui est aussi entraîneur des Zébra Élites – diffère de celle prônée la saison dernière par Edward Still. Le Brabançon avait souhaité introduire de nombreux jeunes dès la préparation estivale, quelques jours à peine après leur session d’examens scolaires, avant de les faire enchaîner une deuxième préparation avec les U23, qui reprennent plus tard. Certains jeunes avaient tiré la langue, parfois longtemps. Physiquement et mentalement.

guillement On croit en nos jeunes.

Charleroi ne veut plus répéter ces erreurs. En interne, on estime que la charge de travail mais aussi émotionnelle est trop lourde à supporter. Du moins pour les joueurs qui sont encore scolarisés, en attendant la préparation des U23 qui commencera mi-juillet.

À lire aussi

“On croit en nos jeunes, dont Thomas et Roméo. Ils sont là parce qu’ils ont de la qualité mais on n’a pas encore pris de décision définitive quant à leur place dans le noyau”, avait commenté Mazzù, le 20 juin dernier. Reste à voir s’il leur accordera du crédit, même si l’objectif est de ne pas les griller et de leur permettre de poursuivre leur évolution dans un premier temps chez les Zébra Élites qui veulent vivre une saison plus sereine que la précédente.

Roméo Monticelli a joué 45 minutes sur l'aile gauche, dimanche au Tondreau. ©JIMMY BOLCINA

Monticelli et Dalle Molle déjà sous contrat

En filigrane, se pose une question : quels joueurs des U23 peuvent espérer postuler plus durablement au noyau A ? Difficile à dire, une trajectoire n’est pas l’autre. On a déjà vu des pépites de seize ans se perdre en chemin ou, au contraire, des tard matures se révéler à 20 ou 22 ans. “En tout cas, l’existence de cette équipe permet d’avoir nettement plus d’indications sur leur potentiel et leur capacité à plus long terme que l’ancien championnat U21 sans réel enjeu”, estime Frank Defays, convaincu par le bien-fondé de la formule.

guillement L’évolution de Thomas Lutte est aussi très positive.

Évidemment, les meilleurs jeunes, comme Martin Wasinski (dix-neuf), Mehdi Boukamir (dix-neuf) ou Ken Nkuba (21), font déjà partie du noyau A depuis au moins un an. Roméo Monticelli et Jason Dalle Molle, officiellement sous contrat, pourraient suivre.

Plus bas, en U18, par exemple, on entend aussi du bien sur l’attaquant Richmond Amankonah (dix-huit ans) et Maxime Lonreiro qui devraient monter en U23 cette saison pour s’acclimater au football adulte. “Pour reprendre l’exemple de Mehdi, il a été tellement bon en U23 qu’il a ensuite pu se montrer en pro. L’évolution de Thomas Lutte est aussi très positive”, glisse Defays.

Des U18 aux dents longues

Tous n’y arriveront pas, bien sûr. Mais après une brillante saison en U18, et pour certains en sélection nationale, quelques-uns vont intégrer le noyau carolo U23 en Nationale 1. Dont quatre profils très intéressants en qui Charleroi croit énormément. Liste non exhaustive.

Axel Debast – défenseur – dix-huit ans

Le Sporting mise notamment beaucoup sur ce défenseur central qui a aussi déjà évolué comme piston droit. Debast est un joueur de caractère, robuste, fort sur l’homme, avec une maîtrise technique encore à peaufiner.

Rafaël Teugels – latéral gauche – dix-sept ans

Rafaël Teugels vient de fêter son dix-septième anniversaire et a signé son premier contrat professionnel en mai dernier. Gaucher et doté d’un fameux volume de course, il occupe tout le couloir gauche. Un peu fougueux. Sa qualité de centre représente un précieux atout.

Amine Boukamir – milieu défensif – seize ans

Le petit frère de Mehdi rayonne déjà par son intelligence de jeu et sa maturité tactique. Le genre de médian qui prend l’information avant tout le monde et qui est capable de donner de l’impact, à seulement seize ans.

Lucas Delperdange – milieu offensif – dix-huit ans

Le Brabançon est un milieu offensif au profil plus infiltrateur et souvent décisif dans les 30 derniers mètres. Capable de trouver la clé dans un match fermé. Techniquement doué des deux pieds, il doit travailler, nous dit-on, l’aspect mental et l’impact athlétique.