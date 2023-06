Antoine Bernier veut franchir un palier au Sporting de Charleroi : “Non, je n’ai pas abandonné Seraing”

Interview thématique du nouveau numéro 17 carolo.

Son arrivée à Charleroi

En fin de contrat à Seraing, Antoine Bernier s’est engagé librement au Sporting (3 ans +1). Un secret de polichinelle qui se tramait depuis janvier. “Mais je n’ai pris ma décision que 2-3 mois plus tard”, assure-t-il.

Charleroi n’était pas seul sur le coup. “Il y a eu des contacts avec Metz (NdlR : club satellite de Seraing) et Gand, mais moins concrets. Ma volonté était de rester en Belgique… même si mon rêve ultime reste de jouer en Premier League (sourire). À tous les niveaux, Charleroi constitue un pas en avant par rapport à Seraing, et je suis très heureux de faire partie de ce projet.”

Sa vivacité et ses dribbles devraient encore faire des dégâts cette saison. ©JIMMY BOLCINA

Ses ambitions et son statut

En s’engageant à Charleroi, Bernier aspire évidemment à lutter pour le top 6 plutôt que pour le maintien. “L’objectif est d’essayer d’obtenir quelque chose avec Charleroi. Que ce soit un ticket européen ou une Coupe de Belgique… ”

Titulaire indiscutable chez les Métallos, l’Onhaytois ne jouit plus d’un tel statut au Mambourg. “Je sais qu’il y a de la concurrence mais c’est ce qui me fait avancer. Partout il faut travailler pour mériter sa place. Je veux encore progresser et aider l’équipe à gagner un maximum de matchs.”

À quelle place, vu sa polyvalence ? Il sourit. “Je peux jouer piston mais je pense que le coach me voit comme un milieu offensif.”

Sa relation avec Felice Mazzù

L’arrivée du petit format belge était ardemment souhaitée par Felice Mazzù, qui apprécie son profil et sa mentalité. Il avait d’ailleurs déjà essayé de le transférer lorsqu’il était en poste à l’Union SG. “On s’était croisé quelques fois et mon agent avait discuté avec lui. La confiance accordée est l’une des principales raisons de ma venue ici.”

Taclé par l'Eupenois Davidson. ©BELGA

Son opération et le divorce avec Seraing

En trois saisons à Seraing, Antoine Bernier a tout connu : une montée historique en D1A après un barrage contre Waasland Beveren en mai 2021, un maintien en première division puis la saison cauchemardesque qui s’est achevée par une bascule en D1B en avril dernier. “Tout le monde nous voyait relégué dès le début. Nous, on y a cru. Mais à partir d’un certain moment, on a compris qu’avec trois descendants, ce serait très compliqué… ”

S’il a marqué trois buts et offert cinq passes décisives en vingt-deux matchs, Bernier a stoppé sa saison le 22 janvier, la faute à une pubalgie qui l’a contraint à l’opération, début 2023, par le Docteur Declercq, à Anvers. “C’était une volonté mais surtout une nécessité. Je ne pouvais plus faire autrement. Même les médicaments ne faisaient plus effet. Je ne savais plus m’entraîner ni jouer sans douleurs. ”

guillement Certaines personnes ont prétendu que j’abandonnais le club mais ce n’est pas vrai.

Ce choix a été mal perçu à Seraing, qui perdait un joueur majeur au pire moment. Certains lui ont reproché de privilégier son futur plutôt que le présent sérésien. “Des personnes ont prétendu que j’abandonnais le club mais ce n’est pas vrai. Je n’ai pas compris. Je jouais en étant blessé depuis un petit temps. J’aurais voulu continuer à aider l’équipe mais je n’en étais plus capable. ”

Aujourd’hui, il veut garder le positif de son aventure au Pairay. “C’est grâce à Seraing que j’ai pu me montrer en D1. Je remercie le club pour ces années. Je lui dois beaucoup.”

guillement Réussir en D1, j'y ai toujours cru. C'est peut-être pour ça que j’y suis arrivé.

Sa trajectoire de carrière

Drôle de paradoxe : à 25 ans, le Dinantais ne compte que deux saisons en D1 dans les jambes, mais en revanche, il est le joueur du noyau actuel qui a disputé le plus de matchs européens. Douze. Tous avec Dudelange, en préliminaire puis en phase de groupes de la Ligue Europa. “Vous me l’apprenez”, sourit-il, presque gêné.

guillement Je n'ai pas eu ma chance à Anderlecht.

Il était sans doute loin de s’imaginer un tel parcours lorsqu’à 16 ans, il découvrait le football adulte en Promotion, à Onhaye, le club de son village. Charleroi le suivait déjà mais le jeune Antoine avait finalement opté pour Anderlecht. Où il a notamment participé à deux campagnes de Youth League avec Faes, Saelemaekers et Mangala. Son beau but en quart de finale contre le FC Barcelone a validé la qualification pour la demie (perdue contre Chelsea), mais le RSCA ne l’a finalement pas conservé. “Je n’ai pas eu ma chance.”

Direction l’Antwerp, sans plus de succès. S’ensuivent deux prêts : au Lierse (Nationale 1) puis à Dudelange avec Emilio Ferrera, son mentor connu à Anderlecht. Il y lancera véritablement sa carrière avant de rejoindre Ferrera à Seraing avec la suite que l’on connaît. “J’ai toujours été persuadé que réussir en D1 était possible, et c’est peut-être pour ça que j’y suis arrivé.”