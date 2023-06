À lire aussi

Ces dernières semaines, la direction avait laissé sous-entendre qu’il lui faudrait vendre encore un joueur – en plus de Joris Kayembe transféré à Genk – pour clore l’année fiscale dans le vert. Ce qui, aux yeux des clubs potentiellement acheteurs de l’un ou l’autre joueur carolo, offrait en quelque sorte une position de force à la table des négociations. Mais Charleroi entend rester maître du temps et n’est visiblement pas prêt à brader ses éléments à la plus forte valeur marchande, dont Adem Zorgane, quitte à clore le bilan en déficit.

Entre 4 et 5 millions d’euros

Selon les journaux du groupe Rossel, il faudrait entre 4 et 5 millions d’euros pour virer in extremis au vert. Or, ce mercredi, il nous revient qu’aucun dossier n’est suffisamment avancé pour être conclu avant la date fatidique. Mais on sait aussi que tout peut se décanter très vite dans le football…

Un bilan comptable dans le rouge, ce serait en tout cas une première pour Charleroi depuis la reprise du club en septembre 2012. La situation globale reste cependant largement positive puisque le Sporting est passé en dix ans d’une faillite virtuelle avec des fonds propres négatifs d’environ 3 millions d’euros (en 2013) à plus de 18,7 millions d’euros en positif (en 2022).

Jusqu’ici, le bénéfice net annuel oscillait entre un demi-million d’euros (en 2014-2015) et 5,5 millions d’euros (en 2019-2020). Qu’en sera-t-il cette année ?