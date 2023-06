Charleroi : Youssouph Badji, un cas à part

Depuis son retour un peu chaotique du Sénégal jeudi dernier, Youssouph Badji s’entraîne avec Charleroi. Il a même participé à 45 minutes du premier match amical, dimanche dernier à Mons (0-1). Signe qu’il restera au Sporting ? Un indice, à tout le moins.

À lire aussi

À l’heure actuelle, les négociations sont toujours en cours entre les deux clubs. Si elles n’aboutissent pas d’ici vendredi, Badji ne sera théoriquement plus “couvert” par le contrat de prêt. Il devrait donc vraisemblablement retourner à Bruges et faire la connaissance de Ronny Deila, à partir de samedi, en attendant un accord (ou non) entre les clubs.

Pas à n’importe quel prix

Deux des trois positions semblent assez claires dans ce dossier : le Sporting croit en l’attaquant de 21 ans et souhaite le transférer, mais pas à n’importe quel prix. L’option d’achat incluse dans le prêt, estimée à 2,5 millions d’euros, est jugée trop onéreuse par la direction sambrienne pour un joueur qui n’a plus qu’un an de contrat.

Le joueur, de son côté, après des prestations très compliquées qui ont nourri les critiques durant de longs mois, a explosé en fin de saison sous Felice Mazzù, inscrivant trois buts en sept matchs qui ont chacun rapporté la victoire. Il souhaite de la stabilité et se verrait bien rester à Charleroi, où il se sent bien.

À lire aussi

La position du Club Bruges est la plus difficilement lisible, pour l’instant. Et discrète. Contacté pour évoquer le cas de son avant-centre, le Club n’a pas donné suite, mais il nous revient qu’il ne compte plus sur lui. De là à le brader ? Bien sûr que non. D’autant moins qu’il est conscient que ses derniers buts ont potentiellement fait augmenter (un peu) sa valeur et/ou fait naître de nouveaux intérêts. Bref, des arguments sans doute bienvenus dans le petit jeu des négociations.