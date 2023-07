Ntelo double buteur, Dabbagh ouvre son compteur : ce qu’il faut retenir du match amical remporté par Charleroi face à Tournai (4-0)

Morioka retrouve le chemin du but

Pendant 43 minutes, les Sambriens n’ont pas trouvé la solution. La faute à un adversaire rigoureux et des approximations techniques de la part de Morioka et ses partenaires. "En première mi-temps, on n'a pas assez utilisé les espaces et on n'a pas assez fait bouger l'adversaire", pointait Mazzù. Charleroi a finalement trouvé la faille suite à un bon tir de Monticelli, titulaire, repoussé par le gardien dans les pieds de Morioka. Le Japonais n’avait plus marqué depuis le 2 octobre dernier.

Ntelo continue de marquer des points

Buteur la semaine dernière, le jeune Mitchy Ntelo a encore été convaincant. Entré à la mi-temps, le joueur de 22 ans a inscrit un doublé. L’attaquant est même passé près du triple mais sa tête a touché la barre transversale. En plus de son activité devant le but, celui qui figurait dans le noyau U23 l’an dernier apporte grâce à son gabarit et sa présence physique.

Première pour Dabbagh

Quelques minutes après son apparition, le Palestinien a ouvert son compteur en inscrivant son premier but sous les couleurs des Zèbres.

Bernier au repos

L’avant n’a pas joué. Le staff a préféré le faire souffler. Présent à Marcinelle, Hosseinzadeh continue de soigner sa blessure. Benbouali était également présent. L’Algérien se remet toujours de sa rupture des ligaments croisés. Il repartira pendant trois semaines à Clairefontaine pour sa revalidation

Le prochain rendez-vous

Le troisième match amical de la saison se déroulera à Ostende ce jeudi à 15h. Il aura lieu à huis clos.

Charleroi première mi-temps : Patron ; Knezevic, Ozornwafor, Andreou ; Van cleemput, Heymans, Ilaimaharitra, Morioka, Monticelli ; Stulic, Badji

Charleroi deuxième mi-temps : Patron ; Bager, Marcq, Bessile ; Rogelj, Zorgane, Lutte, Wasinski, Mbenza ; Ntelo, Dabbagh