Qui est Mitchy Ntelo, l’actuel meilleur buteur de Charleroi en préparation : “Le coach s’est collé à son visage et lui a fait un doigt d’honneur”

À la différence près que la “sensation” de l’année dernière venait de Grez-Doiceau sans avoir fréquenté de centre de formation, contrairement à Mitchy Ntelo. Le patronyme de ce dernier n’est pas totalement inconnu lorsqu’il sonne à l’oreille d’un passionné de football averti. Difficile pourtant de bien connaître le Liégeois de 22 ans à moins que l’on soit supporter de Maastricht.

C’est aux Pays-Bas lors de la cuvée 2021-2022 où l’attaquant s’est montré le plus en vue avec ses dix buts en D2 néerlandaise. “Il s’est directement adapté. Déjà, il pratiquait la langue”, se souvient Allan Delferrière arrivé en même temps que lui de l’autre côté de la frontière. “Avec sa vitesse et son sens du but, il faisait mal aux défenses adverses.”

Des atouts connus de tous au SL16 Football Campus, l’académie du Standard. “Tout le monde était conscient de ses qualités indéniables. Sa rapidité balle au pied était surprenante, abonde Stéphane Guidi, son coach chez les espoirs. Cependant, il n’écoutait pas toujours les consignes. On lui demandait de réaliser davantage d’appels dans les espaces libres et lui voulait le ballon dans les pieds.”

Souriant, poli et facile à vivre en dehors des terrains, celui qui a été international belge chez les U16 exaspère parfois ses coachs sur les pelouses. “Il était capable de produire des gestes incroyables mais de manquer le plus facile”, soupire Guidi.

”Une fois lors d’un derby contre Venlo, le match ne se décante pas. À vingt minutes de la fin, c’est 0-0. On tire au but et suite à un cafouillage, il n’y a plus de gardien et de défenseurs. Mitchy est au petit rectangle seul devant la cage et il met un gros pétard au-dessus de la barre. On a fini par perdre le match. Le coach l’a incendié”, se souvient Delferrière.

guillement Il n'y avait plus de gardien et il a mis un pétard au-dessus"

Avec son talent intrinsèque parfois mal utilisé, Ntelo rend fou Klaas Wels, un technicien qui l’était déjà. “Notre entraîneur était quelqu’un de très nerveux. Quand on est allé jouer à Jong Ajax, Klaas est entré à la mi-temps dans le vestiaire en pétant un plomb. Il est venu coller son visage à celui de Mitchy et il lui a fait un doigt d’honneur tout en lui demandant s’il le prenait pour un con. Il n’avait rien fait de spécial, mais un T1 va toujours râler quand ça ne va pas sur celui qui a le plus gros potentiel.”

Abder Ramdane ne le cache pas : lui aussi a collectionné quelques cheveux gris avec le Zébrion la saison dernière. “J’ai poussé des grosses gueulantes sur lui parce que c’est frustrant quand il complique son jeu et qu’il réalise le dribble de trop ou qu’il joue avec la semelle au lieu d’aller droit au but, avoue celui qui a été débarqué de son poste en mars dernier. Il a toutes les qualités pour devenir un grand joueur. Son pied gauche est excellent, il est costaud et rapide mais ce n’était pas encore clair dans sa tête. Il devait comprendre qu’il devait se faire très mal à l’entraînement parce qu’on lui a trop dit que ça allait être facile avec ses qualités.”

guillement J'ai poussé des grosses gueulantes sur lui"

Un sentiment d’inachevé qu’il doit résoudre dès cette saison car le temps passe. Charleroi et Mehdi Bayat ont cru en lui quand le Standard n’en voulait plus. Le système tactique de Mazzù avec un autre attaquant à ses côtés peut-il favoriser son éclosion ? “Je pense que oui. À Maastricht dans un 4-3-3, il devait aller chercher ses buts tout seul malgré l’aide des ailiers. Ça ne l’a pas empêché de marquer un triplé et beaucoup de buts. S’il a quelqu’un à côté, ça sera tout bénef”, tranche Delferrière.

”Ils vont se marcher dessus même si l’autre avant n’a pas le même profil, contredit Ramdane. Il a besoin d’être seul en pointe avec un 10 derrière lui.”

À Ostende ce jeudi, celui qui a déjà été flashé à plus de 30 km/h à l’entraînement aura l’occasion de prouver qu’il est aussi capable de marquer face à une équipe professionnelle. Pour consolider un peu plus son crédit et s’offrir une chance d’être dans le groupe le 29 juillet prochain face à Louvain.