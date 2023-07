45 minutes décevantes, un réveil, la blessure de Van Cleemput : ce qu’il faut retenir de l’amical victorieux (1-3) de Charleroi à Ostende

Van Cleemput, Stulic et Monticelli d’une superbe frappe ont permis aux Sambriens de continuer parfaitement leur préparation même si la blessure de Van Cleemput représente un nuage dans cet après-midi ensoleillé.

Une première mi-temps à oublier

Il n’y a rien eu à retenir de ces 45 premières minutes si ce n’est l’ouverture du score d’Albanese qui validait la prestation satisfaisante des protégés de Stijn Vreven avec un harcèlement permanent sur les Carolos dès qu’ils avaient le ballon.

”C’est une première mi-temps à oublier”, analyse Felice Mazzù. “Il y a eu de notre part un manque de mouvement. J’ai dit à mes joueurs à la mi-temps qu’il manquait de respect de notre football. Ostende avait plus faim. On les a laissés jouer. Si nous n’avons pas été énormément en danger, ils se sont créé plus d’occasions que nous.”

Le travail intensif lié à la préparation peut-il expliquer ce premier acte décevant ? “Les charges de travail ne peuvent être une excuse. C’est juste une question d’ambitions. Nous étions trop dans la facilité.”

guillement Un manque de respect de notre football en première mi-temps"

La différence en un quart d’heure

Les mots du technicien et le onze remanié après la pause, où seuls Patron, Marcq, Mbenza et Zorgane ont gardé leur place, ont permis aux pensionnaires du Mambourg d’inverser la tendance en vingt minutes. Van Cleemput (58e), Stulic (78e) et Monticelli (79e) ont placé Charleroi aux commandes.

Ce dernier a effectué une montée au jeu très intéressante. En plus de son superbe but des 20 mètres, il avait provoqué après l’égalisation un penalty manqué par Mbenza. Buteur lors des deux premiers matchs, Ntelo s’est montré moins en vue lors de la première mi-temps à l’image de tous ses coéquipiers.

Jules van Cleemput s’est blessé à nouveau

Seul point noir hormis la première mi-temps, la blessure de Van Cleemput. Après un duel anodin, le défenseur s’est tenu l’ischio. Le rapport de la cellule médicale sera attendu avec impatience quand on connaît les antécédents du joueur dans le rayon des blessures physiques.

La culture de la gagne

Pour Felice Mazzù, gagner à Ostende était important même si ce n’est qu’un amical. “Il faut installer la culture de la gagne. Il ne faut pas prendre à la légère ces amicaux. C’est en voulant gagner tous les matchs que l’on sera bien en championnat.”

Charleroi première mi-temps : Patron ; Mbenza, Marcq, Knezevic, Andreou, Rogelj ; Zorgane, Lutte, Heymans ; Ntelo, Dabbagh

Charleroi deuxième mi-temps : Patron ; Van Cleemput, Andreou, Ozornwafor, Bessilé, Monticelli ; Marcq, Zorgane, Mbenza ; Badji, Stulic

Les buts : 15e Albanese (1-0), 58e Van Cleemput (1-1), 78e Stulic (1-2), 79e Monticelli (1-3)