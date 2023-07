Le hic, c’est que les Zèbres ont craqué après l’heure de jeu. Davidson, bien trouvé sur un corner au second poteau, a ouvert le score (24e). Cela a eu pour effet de couper les jambes des Hennuyers qui avaient la possession sans qu’elle ne se transforme en quelque chose d’efficace.

Après ce but, les pensionnaires du Mambourg n’ont plus existé. Delavallée a retardé l’échéance grâce à de bonnes sorties et un arrêt parfait avec la main ferme sur une percée de Nuhu (55e).

L’attaquant eupenois s’est rattrapé en provoquant un penalty qu’il a transformé (65e) puis en profitant d’une défense des Zèbres totalement déséquilibrée (69e). Les brèches offertes à l’adversaire étaient telles que le jeune Youndje, 18 ans, a pu inscrire le quatrième but tranquillement (74e) malgré une série de changements décidée par Mazzù.

Si cette première défaite de la préparation est lourde, elle ne doit pas provoquer de l’inquiétude et des conclusions hâtives. Les Sambriens ont joué il y a 48 heures alors que le dernier match d’Eupen remontait à samedi dernier.

Plusieurs joueurs étaient également absents et non des moindres. Ilaimaharitra, Bernier, Koffi et Maggiotti ont été préservés tandis que Van Cleemput soigne sa blessure à l’ischio contractée jeudi.

Compétiteur, Felice Mazzù lui se montrait déçu. “Je n’ai pas envie de me cacher derrière le fait que les joueurs soient fatigués, que l’on a joué avec les mêmes joueurs il y a deux jours et qu’Eupen a commencé sa préparation le 5 juin. On a manqué de mouvements, de profondeurs et de choix justes. Jusqu’au 0-1, on faisait ce qu’on devait faire. Ensuite, il y a eu beaucoup d’errements tactiques. Ça doit nous servir de leçons sans exagérer dans le négativisme.”

Lundi, les partenaires de Zorgane s’envoleront vers les Pays-Bas pour une semaine de stage où deux matchs amicaux les attendent face au Lokomotiv Zagreb et Heerenveen.

Charleroi : Delavallée, Bager, Marcq (66e Bessilé), Knezevic (66e Ozornwafor), Rogelj (66e, Andreou) Morioka, Zorgane (66e Lutte), Mbenza (59e Monticelli), Badji, Stulic (66e Ntelo), Dabbagh (46e Heymans)

Les buts : 25e Davidson (1-0), 65e sur pen Nuhu (2-0), 69e Nuhu (3-0), 74e Youndje (4-0)