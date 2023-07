Mehdi Boukamir se confie sur son premier trophée, la Can U23 : “Je ne réalise pas ce que l’on a fait devant 50 000 personnes”

Les hommes d’Issame Charaï ont eu la bonne idée de réaliser cet exploit au pays. Avec quatre “Belgicains”, tous acteurs majeurs. El Khannouss et El-Azzouzi ont été titulaires lors des matchs cruciaux. El Ouahdi du RWDM a été buteur en demi-finale et a été titulaire sauf en finale. À part lors du troisième match de poules, Boukamir a tout joué. “C’est un sentiment extraordinaire”, nous confie-t-il. Et une expérience formidable pour la suite de sa carrière.

Mehdi, félicitations pour ce titre. Comment vous sentez-vous deux jours après cet exploit ?

”C’est magique. Je ne réalise pas ce que l’on a fait devant ce stade rempli de 50 000 personnes. C’est le premier trophée de ma carrière. C’est toujours quelque chose de spécial.”

Ça n’a pas été facile de venir à bout de l’Égypte. À l’instar de la demi-finale face au Mali, vous avez dû passer par les prolongations pour battre votre adversaire.

”C’est là où le public a créé la différence. Il nous a poussés. Il y avait un engouement phénoménal.”

Autant que celui affiché lors de la dernière Coupe du monde ?

”Franchement, c’est similaire et épatant. En plus, j’ai eu la chance que ma famille fasse le voyage pour venir m’encourager.”

Comment avez-vous atterri chez les espoirs marocains alors que vous jouiez encore avec les U19 belges en septembre dernier ?

”Le coach, Issame Charaï, m’a appelé. Il m’a expliqué ce qu’il attendait de moi puis il m’a dévoilé son projet. J’étais surpris positivement par sa démarche. Pendant la préparation, j’ai tout donné. Il m’a offert ma chance.”

Pour acquérir de l’expérience, c’est idéal d’avoir joué ces matchs à haute pression devant des stades remplis.

”C’est clair. Je n’avais jamais joué devant autant de monde. En Belgique, il y a également du public et de l’ambiance mais là, c’était différent car la fibre patriotique a joué son rôle. J’ai su bien gérer cette pression.”

On vous imagine dans le vestiaire proche d’El Khannouss, El Ouahdi et El Azzouzi, deux joueurs évoluant aussi en Pro League.

”Sans pratiquer la langue de bois, je m’entends bien avec tout le monde. Après, c’est sûr que je parle plus avec les ''Français'' et les ''Belges''.

Quels sont les cadres de l’équipe ?

”Abdessamal Ezzalzouli, le joueur du Barça, et El Khannouss car ils ont déjà goûté à l’équipe nationale A.”

Outre le trophée, vous vous êtes qualifiés pour les prochains Jeux olympiques. Vous espérez croiser quelles idoles là-bas ?

”Premièrement, c’est un rêve de disputer l’une des plus belles compétitions au monde. Surtout quand tu vois que des joueurs comme Messi ou Neymar l’ont joué. Aux JO, j’espère croiser Mbappé qui pourrait les faire. Ce serait un beau duel Mbappé-Boukamir.” (rires)

S’il y a un an, on vous avait dit ça, vous n’auriez jamais cru à une telle destinée.

”J’étais blessé. Je n’avais jamais joué de rencontres en pro. Puis Edward Still m’a lancé lors de son dernier match. Ensuite, Felice Mazzù m’a donné ma chance pendant le stage en hiver. Et maintenant, je vais être invité chez le Roi du Maroc.”

Vous allez prendre des vacances après ce tournoi épuisant physiquement et mentalement ?

”Je ne sais pas. J’ai le coach au téléphone ce soir. On va voir ce qui est le mieux pour moi.”

Vous allez revenir plein de confiance. Quel est votre objectif cette saison ?

”Le but, c’est d’avoir le plus de temps de jeu. Je sais que l’on est beaucoup dans mon secteur mais la concurrence ne me fait pas peur. Je n’ai pas de pression.”