Les Carolos en stage : séance d’entraînement légère avant le match amical de ce mercredi soir

Avec un léger retard à cause de l’AEK Athènes, voisin des Hennuyers à l’hôtel, qui a prolongé son entraînement du matin. La poignée de supporters grecs présents a pu assister au contenu de la séance de Charleroi après avoir réalisé leurs selfies avec le champion du monde Djibril Sidibé, Domagoj Vida ou encore Bruno Alves, le champion d'Europe portugais désormais dans le staff du dernier vainqueur du championnat grec.

Après un échauffement traditionnel, les partenaires de Zorgane ont eu droit à des opposions sur terrain réduit puis à une séance de penaltys face à Koffi et Delavallée sous les yeux de Fabien Debecq et Mario Notaro, arrivés ce matin. Tout le monde a participé normalement à l’entraînement sauf Bager, touché à l’orteil, qui a enchaîné les courses avec Frédéric Renotte. Patron et Closset ont travaillé à part avec Cédric Berthelin.

À 18h30, Charleroi disputera son cinquième amical de la préparation face au Lokomotiv Zagreb. Bager et Ilaimaharitra seront préservés.