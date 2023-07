Maggiotti convaincant, des Zèbres à deux visages: les enseignements à retirer de la victoire de Charleroi face à Zagreb (1-2)

On ne sait pas si ce succès face au Lokomotiv Zagreb rassurera les Carolos, quatre jours après leur lourde défaite face à Eupen, mais ils peuvent en tout cas la savourer. Cette équipe croate, septième de son dernier championnat, est plus avancée qu’eux dans la préparation. Et surtout, l’AEK Athènes a perdu face à eux (1-0) au même titre que La Gantoise (2-1).