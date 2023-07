Avec une équipe qui ressemblait à un onze de base contrairement à celle du Sporting où Zorgane et Marcq bénéficiaient d’un peu de repos, les Français ont pris les devants grâce à Diakité et Munesti. Le Sporting n’a pas été ridicule dans le jeu bien au contraire. Il a pris la possession mais les hommes de Still ont puni les pensionnaires du Mambourg sur deux transitions offensives. Les offensives des Carolos ne menaient à rien à cause d’un bloc adverse bien compact.

Après la pause, Les Hennuyers ont été plus dangereux en touchant notamment à deux reprises les poteaux et en réduisant le score grâce à un penalty de Stulic mais Sekongo a assuré la victoire de Reims.

C’est le deuxième revers de la préparation des protégés de Mazzù mais il n’est pas inquiétant surtout après la semaine en stage où ses joueurs avaient ramené deux succès.

Le troisième but de Stulic en préparation

Le point positif, c’est que Bager a pu jouer 45 minutes alors qu’il avait été gêné aux Pays-Bas en raison d’une douleur aux orteils. Boukamir a également effectué sa reprise. Le jeune défenseur n’était pas du stage en raison de quelques jours de repos bien mérités après son sacre en U23. Le troisième but de Stulic après celui face à Ostende et contre le Lokomotiv Zagreb est également une bonne nouvelle. Le Serbe devient le meilleur buteur de la préparation des Sambriens à égalité avec Ntelo qui n’a marqué, lui, que face à des équipes amateurs.

Ce samedi, le matricule 22 disputera son dernier match amical de la préparation face au Rayo Vallecano. Une répétition générale ultime face à un adversaire qui devrait se déplacer avec Falcao. De quoi préparer de manière optimale le coup d’envoi du championnat où Charleroi recevra Louvain.

Charleroi : Koffi ; Bager (46e Boukamir), Andreou, Knezevic ; Ilaimaharitra, Heymans, Mbenza, Rogelj, Monticelli ; Stulic, Bernier (46e Maggiotti)