Samba Diawara s’éclate à Reims : “Ma plus belle émotion ? Le nul au Parc des Princes face à Mbappé, Messi et Neymar”

Avec Reims, il a été l’une des sensations de la dernière saison de Ligue 1. “Le mérite revient aux joueurs, à Will et aux dirigeants qui lui ont fait confiance”, tempère-t-il en toute humilité comme on le connaît.

Inutile de creuser dans ce sens-là. Le quadragénaire ne tirera jamais la lumière vers lui. Il a accepté toutefois de revenir sur neuf mois remplis de joies.

À lire aussi

Samba, avec du recul, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous avez accompli avec Reims ? A froid, c'est encore plus fou.

”On a entamé après la Coupe du monde un marathon de vingt matchs compilés en cinq petits mois. Nous avons réussi à remplir rapidement le premier objectif de se maintenir lors d’une année où il y avait quatre descendants. Après, on a essayé de ne pas se prendre la tête.”

Au point de réaliser une série de 19 rencontres sans défaite. Seules quatre équipes avaient réalisé cela auparavant dans l’histoire.

”Paradoxalement, on perd contre Marseille là où on ne méritait pas de connaître la défaite. Avant, il y a eu certains matchs où on était à deux doigts de s'incliner et où parfois, on l'aurait mérité. Mais contre Marseille, on touche le poteau à quelques minutes de la fin du match.”

Vous avez cru un moment à l’Europe ?

”L’objectif après le maintien, c’était de faire durer la série. On ne parlait pas de l'Europe car on connaissait les écuries qui étaient devant nous. Et puis, au soir de la victoire à Monaco (27e journée), on se retrouve septième. Il y avait pas mal d’agitation dans les médias. Là, on s’est dit pourquoi pas. Le match face à Marseille est arrivé la semaine suivante et après cette défaite, il y a eu un certain relâchement. Au final, on a terminé à notre place.”

À titre personnel, quel a été votre plus grand moment ?

”L’égalisation de Balogun au Parc des Princes en janvier après six minutes de temps additionnel. C’était intense car je suis Parisien, le match était suivi car diffusé en prime time et le scénario était dingue. Nous avons concédé l’ouverture du score mais nos joueurs ont continué à presser haut puis à ne rien lâcher. C’était une émotion forte.”

Le Parc des Princes avait déjà une place particulière dans votre cœur.

”Moi je suis du Red Star mais c’est là où j’avais réalisé mes débuts en pro avec Troyes. Forcément, ça a une signification mais j’aurais eu un sentiment similaire si on avait réalisé la même prestation à Lyon ou à Lens.”

Est-ce que vous vous rendez compte que votre quotidien a changé quand vous voyez sur le terrain des Mbappé ou des Alexis Sanchez ?

”Sur le moment, je n’y pense pas. Moi, j’ai comme mission d’observer l’adversaire quand il n’a pas le ballon. Je suis concentré sur ma tâche. C’est quand je débriefe et que je prépare les montages vidéos le lendemain que je me rends compte de la qualité des adversaires.”

D’autres opposants vous ont-ils surpris ?

”Quand j’étais en Belgique, je ne connaissais Enzo Le Fée (joueur de Lorient transféré à Rennes) que de nom mais je ne me rendais pas compte de son talent. Quand on l’a affronté, il m’a ébloui.”

Avec la Pro League, ce n’est plus le même monde.

”Certes mais je ne veux en aucun cas dénigrer le championnat belge qui est excellent. La France, c’est un environnement et une atmosphère différente. C’est surtout ça la différence. Les déplacements se font en avion, nous sommes dans de beaux hôtels et on est escortés par la police pour arriver au stade.”

Le buzz permanent des médias français sur Will Still a-t-il fini par gêner Will et le groupe ?

”Non du tout. Will était très détaché par rapport à tout cela. Les joueurs, ça leur faisait plaisir car on parlait d’eux. C’était gratifiant pour tout le monde.”

Reims est presque devenu le club belge de la Ligue 1.

”C’est clair qu’il y a une filiation. Parfois, les joueurs se moquent des joueurs belges du noyau, de Will, de moi et maintenant de Nico (Nicolas Still, nouvel adjoint) car on utilise encore certains mots que l’on emploie en Belgique et pas en France. C’est bon enfant.”

guillement Parfois, les joueurs se moquent de nous les Belges"

Vous vivez votre plus belle période d’entraîneur ?

”Quand je vois que je suis passé de devoir m’occuper des U23 de Charleroi à la préparation de matchs en Ligue 1, je me dis que la vie est belle mais je sais également que l’équilibre est fragile. Je ne dois pas me reposer sur mes lauriers. C’est pour cela que pendant les vacances, j’ai été à Clairefontaine suivre des cours pour me perfectionner et me recycler car cela faisait longtemps que j’avais quitté le système français.”