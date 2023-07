Avant Falcao, ces stars qui ont foulé la pelouse du Mambourg

Les spectateurs du Mambourg auront l’occasion de voir l’immense star colombienne se produire dans leur stade même si ce n’est plus le Falcao qui terrorisait les défenses européennes avec Porto, l’Atletico Madrid, Monaco, Manchester United voire Chelsea. En fin de carrière, l’attaquant de 37 ans n’a inscrit que deux buts en Liga la saison dernière en 27 matchs.

Qu’importe, le stade situé au Boulevard Zoé Drion n’a pas l’habitude de recevoir chaque semaine des cv de la trempe de l’avant. Sa venue était l’occasion de se replonger dans la boîte à souvenirs du matricule 22. En écartant ceux qui sont venus jouer au Mambourg avec un club belge avant d’exploser (Lukaku, De Bruyne, Courtois, etc), voici les prestigieux éléments qui ont foulé la pelouse du Mambourg ces dernières années.

L’EURO 2000, pépinière à grands joueurs

Les Carolos présents dans la ville le 17 juin 2000 s’en souviennent. Davantage pour les énormes affrontements dans la ville entre hooligans anglais et allemands plutôt que pour le spectacle proposé sur le terrain. Pourtant ce jour-là, Paul Scholes, David Beckham et Michael Owen affrontent la bande à Oliver Kahn et Lothar Matthäus, Ballon d’or dix ans auparavant. Dans la rencontre, Steven Gerrard et Michael Ballack sortiront du banc. Le tout arbitré par Pierluigi Collina. Rien que du beau monde pour une partie remportée par les Three Lions grâce à un but d’Alan Shearer.

Beckham était venu se produire au Mambourg avec les Three Lions. ©Photonews

Les Anglais reviendront trois jours plus tard dans le Hainaut pour s’incliner face à la Roumanie (2-3) d'Adrian Mutu, Cristian Chivu et Viorel Moldovan. Une semaine avant, c’est un spectaculaire Yougoslavie-Slovénie (3-3) qui avait enflammé le Boulevard Zoé Drion avec le regretté Siniša Mihajlović.

2006, le quart de finaliste européen à Charleroi

Quelques mois après avoir été éliminé à la dernière minute sur la pelouse du Milan AC en quart de finale de la Ligue des Champions, l’Olympique Lyonnais débarque en Belgique pour le match de gala du Sporting. Ce jour-là, les stars Govou, Juninho et Wiltord font l’impasse au même titre qu’un certain Karim Benzema, jeune joueur prometteur de l’effectif lyonnais.

Les spectateurs du Mambourg pourront toutefois apprécier Hatem Ben Arfa, buteur ce soir-là et promis alors à une grande carrière. John Carew, impliqué sur les trois buts, et Mahamadou Diarra, qui partira, quelques semaines plus tard au Real Madrid auront également visité les installations de Charleroi.

2007, une légende sur le banc

Le 28 juillet 2007, Manchester City rend visite aux Zèbres. À l’époque, cela n’émeut pas totalement les foules et pour cause. Les Citizens ne sont pas encore devenus l’équipe qui écrase le championnat anglais. Ce n’est que l’été suivant où le cheikh Mansour via un fonds d’investissement d’Abu Dhabi rachètera les Skyblues pour leur redonner leurs lettres de noblesse.

Ce soir-là, pas de vedettes mais une légende qui s’assoit sur le banc. Sven-Göran Eriksson qui a quitté son poste de sélectionneur de l’équipe nationale d’Angleterre l’année d’avant serre la main de Philippe Vande Walle, éphémère coach carolo. Ironie du sort, c’est bien ce dernier qui l’emportera grâce à des buts d’Oulmers et de Brice Jovial.

2018, l’homme aux 25 millions d’euros

Ce n’est pas le plus connu. Pourtant, avant d’enflammer la Premier League avec ses chevauchées et ses dribbles, Allan Saint-Maximin est venu au stade du Pays de Charleroi. Avec Nice, l’ailier partage face au Sporting au terme d’un match fou (2-2) où trois buts seront inscrits dans les cinq dernières minutes.

Pas éclatant ce soir-là, Saint-Maximin passera ensuite quatre saisons en Premier League où il disputera 111 rencontres. Cet été, le Français devrait quitter les Magpies pour rejoindre Al-Ahli contre un chèque de 25 millions d’euros.